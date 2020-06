Fabris Peruško: Prenos Mercatorja na Fortenovo je v interesu poslovnega okolja v Sloveniji

Ljubljana – Čimprejšnji prenos Mercatorja na Fortenovo je v interesu slovenskega trgovca, njegovih dobaviteljev in poslovnega okolja v Sloveniji, je glavno sporočilo glavnega izvršnega direktorja Fortenove Fabrisa Peruška, potem ko se je ta sestal z slovenskimi dobavitelji. »Pričakujemo, da bodo v kratkem izpolnjeni pogoji, da bo Mercator lahko prenesen na Fortenovo. V tistem trenutku bo Agrokor na Hrvaškem likvidiran,« je dodal. Na vprašanje o podpisu memoranduma z dobavitelji je Peruško odgovoril, da so pomembnejša dejanja kot papirji.Mercator in Fortenova, naslednica propadlega Agrokorja, sta slovenskim dobaviteljem ...