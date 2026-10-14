Faris Kočan: Pred nami je doba pošasti

Krize se vrstijo, še preden razumemo učinke prejšnje, se pojavi nova. Izpostavljamo tveganja za gospodarstva v regiji, prinašamo pa tudi dobre novice o nemškem gospodarstvu. Geopolitične napetosti, motnje v dobavnih verigah, visoke cene energentov, izkrivljanje trga, konflikti. Vse to spodkopava enake konkurenčne pogoje za naša podjetja, je na konferenci Cofacea, na kateri so govorili o tveganjih za posamezne države, dejala francoska veleposlanica v Sloveniji Fabienne Runyo. To slabi položaj EU kot suverene ključne industrijske proizvajalke in zmanjšuje njeno sposobnost inoviranja: »Dolga leta smo o globalizaciji razmišljali predvsem z vidika učinkovitosti, vendar menim, da moramo ta pristop zdaj dopolniti še z eno nujnostjo: odpornostjo.« Evropska unija je v zadnjih letih doživela več ...