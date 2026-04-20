Farmacevtska industrija je ključ do zdravja prihodnosti

Farmacevtska industrija je za vlagatelje zelo pomembna, saj ponuja ogromno raznolikost naložbenih priložnosti in dolgoročni potencial rasti. Do leta 2050 bo imela EU precej starejše prebivalstvo. Skoraj 30 odstotkov ljudi bo takrat starejših od 65 let v primerjavi z letom 2023, ko jih je bilo 20 odstotkov. Inovacije in naložbe v zdravstvenem sektorju bodo tako še naprej pridobivale pomen.

Raziskave in razvoj v središču

Nova zdravila se razvijajo skozi kompleksne procese, od iskanja aktivnih sestavin do kliničnih preizkusov. Umetna inteligenca (UI) in veliki podatki pospešujejo razvoj na eni strani in omogočajo personalizirane terapije na drugi strani. Študije kažejo, da med 20 in 25 odstotki na novo odobrenih zdravil izvira iz rastlin ali drugih naravnih produktov. Identifikacija in raziskava novih bioaktivnih snovi označujeta začetek tega kompleksnega procesa. Razvoj uspešnega zdravila pogosto traja več kot deset let in stane povprečno dve milijardi evrov. Manj kot deset odstotkov potencialnih zdravil dejansko pride na trg. To poudarja pomembnost natančnega izbora izvornih snovi. Farmacevtska podjetja, ki veliko vlagajo v raziskave in razvoj, imajo potencial za razvoj prelomnih zdravil, ki lahko prinesejo znatne dobičke.

Inovacije in tržno usmerjeno določanje cen morajo biti v ravnovesju. Le tako je mogoče zagotoviti široko dostopnost. Vendar pa obstajajo tudi drugi izzivi: pretekle in trenutne krize so postavile v negotovost dobavne verige. Ali so te v časih poslabšanja mednarodnih trgovinskih odnosov še vedno varne? In če se pojavi reshoring, kako je s trajnostjo proizvodnih metod? To so vprašanja, s katerimi se moramo kot trajnostni vlagatelji soočiti.

Globalno sodelovanje in izmenjava znanja

Nevarnost pa prihaja tudi s povsem druge strani: leta so se antibiotiki pogosto čezmerno uporabljali, kar je privedlo do odpornosti proti njim. Tudi tu so potrebne inovacije.

Prav globalno sodelovanje in izmenjava znanja sta ključna za zagotavljanje oskrbe z varnimi in učinkovitimi zdravili po vsem svetu. V zadnjih mesecih je tisto, kar je bilo nekoč samoumevno, postalo izziv.

Raziskave v farmacevtski industriji danes potekajo v najrazličnejših okoljih: v mednarodnih laboratorijih, na univerzah, v zagonskih in v velikih podjetjih. Sodobne tehnologije, kot so umetna inteligenca, robotika in digitalne platforme, omogočajo nove načine razvoja zdravilnih učinkovin in pospešujejo inovacije. Raziskave so trenutno še posebej intenzivne na področjih zdravljenja raka, bolezni srca in ožilja, bolezni dihal ter alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence.

Raziskave so timsko delo, pri katerem specialisti iz različnih držav in disciplin pogosto sodelujejo pri razvoju novih terapij. Mednarodno sodelovanje je ključno, zlasti pri kompleksnih boleznih, kot je rak ali demenca. Digitalizacija pri tem odpira povsem nove možnosti za raziskave. Metode virtualnega presejanja, avtomatizirani laboratoriji in analize velikih podatkovnih zbirk omogočajo učinkovitejši in hitrejši razvoj zdravil. Prihodnost farmacevtske industrije se oblikuje tam, kjer se združujejo znanje, tehnologija in ustvarjalnost ter kjer so v središču pozornosti največji medicinski izzivi našega časa.

Usmerjenost v prihodnost

Raiffeisen Capital Management se intenzivno ukvarja z vsemi temi temami v svoji delovni skupini »Tema prihodnosti: zdravje, prehrana in dobro počutje«. Te razvojne trende zelo natančno spremljamo in v farmacevtskem sektorju vidimo velik potencial za vlaganja, usmerjena v prihodnost. Čez 25 let bomo doživeli spremenjen zdravstveni sistem, ki bo bolj ciljno usmerjen in personaliziran. Ljudje bodo živeli dlje z manj zdravstvenimi težavami. Naložbe v farmacevtski sektor so za to ključne.