Inflacija februarja nekaj nižja, 9,3-odstotna

Letna stopnja inflacije v Sloveniji se je februarja rahlo znižala, in sicer z desetih na 9,3 odstotka. Največji vpliv na rast cen življenjskih potrebščin v zadnjem letu je imela dražja hrana (za 18,3 odstotka), stanovanjska in gospodinjska oprema ter vzdrževanje stanovanj pa so bili dražji za 12,2 odstotka, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).

Pri hrani so se v zadnjem letu najbolj podražili sladkor (za 51,2 odstotka), sveže posneto mleko (za 38,3) in jedilno olje (za 37,7 odstotka). Za 9,6 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so k letni inflaciji prispevale eno odstotno točko. Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve trdih goriv (za 72,4 odstotka) in gostinskih storitev (za 13 odstotkov). Pri tem pa se je v zadnjem letu za devet odstotkov pocenila elektrika in inflacijo ublažila za 0,4 odstotne točke.

Na mesečni ravni 0,7-odstotna rast cen

Na mesečni ravni so bile cene februarja za 0,7 odstotka višje kot mesec prej. Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov (za 8,6 odstotka).

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 9,4-odstotna (februarja lani sedemodstotna). Mesečna rast cen pa je bila po tej metodologiji 0,6-odstotna.

Prejšnji mesec je bila letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, v državah članicah EMU januarja 8,6-odstotna (mesec prej 9,2-odstotna) in v državah članicah EU desetodstotna (mesec prej 10,4-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (5,8-odstotna), najvišja na Madžarskem (26,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,9 odstotka.