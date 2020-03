FOTO:Februarja prodaja pametnih telefonov na Kitajskem za polovico manjša

Applov direktor Tim Cook je po vzoru ostalih v industriji proizvodnjo podjetja preselil na Kitajsko, ter s tem postal močno odvisen od kitajskih proizvajalcev. FOTO: Reuters.

Osebje znotraj Appla je že leta 2015 izrazilo skrb glede odvisnosti podjetja od Kitajske. Takrat so bile vse skrbi po večini prezrte, zdaj pa se Apple zaradi koronavirusa sooča z zaprtimi proizvodnimi centri na Kitajskem, kar predstavlja občutno težavo v dobavni verigi podjetja. Dodatna skrb je padec prodaje pametnih telefonov, ki se je celo prepolovila. Apple je v februarju prodal manj kot pol milijona naprav, medtem, ko so jih istega obdobja lani prodali 1,27 milijona.Reuters padec pripisuje izbruhu novega virusa, zaradi česar so Kitajske oblasti omejile potovanja in naprosile državljane, da se izogibajo javnim prostorom. Ukrep je bil sprejet tik pred novim letom, katerega Kitajci praznujejo 12. februarja in je praznik, ki ga zaznamujejo obsežna obdarovanja. Omejitve so veljale večino februarja.Prodaja se je znižala na najnižjo raven, od leta 2012. Proizvajalci mobilnih telefonov so v lanskem februarju izvozili 14 milijonov naprav, medtem ko je letos bilo izvoženih okoli 6,3 milijonov naprav, kar je več kot polovičen upad izvoza.Zaradi izbruha novega virusa se je sicer pričakovalo upad prodaje za približno 40 odstotkov v prvem četrtletju. Tega se je zavedalo vodstvo Appla, ki je delničarje obvestilo, da predvidoma ne bodo dosegli zadanih ciljev za prvo četrtletje. Vseeno je trenuten upad povpraševanje obsežen in težaven za tehnološke velikane, ki so odvisni od Kitajske.