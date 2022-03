Februarja dobrih tri tisoč manj brezposelnih

Brezposelnost se je po januarskem porastu februarja zmanjšala. Konec prejšnjega meseca je bilo pri nas registriranih 64.783 brezposelnih oseb, kar je dobrih tri tisoč oziroma 4,5 odstotka manj kot januarja in dobro četrtino manj kot v lanskem februarju, ko je sicer število brezposelnih presegalo 88.000, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.

Februarski upad je bil očitno predvsem posledica znižanja števila na novo prijavljenih brezposelnih, saj se jih v tem mesecu prijavilo za kar dobro polovico manj kot januarja in skoraj šestino manj kot februarja 2021. Glede na januar se je za skoraj desetino povečalo tudi število prej brezposelnih, ki so se zaposlili.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, so februarja zavodu sporočili 13.780 prostih delovnih mest, kar je 11,5 odstotka manj kot januarja in 30,2 odstotka več kot februarja lani. Največ povpraševanja je po delavcih v predelovalni industriji in gradbeništvu, čistilcih, voznikih težkih tovornjakov in natakarjih.