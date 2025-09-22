Fed na razpotju

V sredo, 17. septembra, so odločevalci v ameriški centralni banki Federal Reserve (Fed) sprejeli odločitev, da je treba ciljno obrestno mero znižati za 0,25 odstotne točke, in sicer na štiri do 4,25 odstotka. Kot ključni razlog za znižanje so bili navedeni znaki šibkosti na trgu dela.

V zadnjih mesecih se je Fed soočil z močnimi pritiski ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovih zaveznikov. Cilj teh aktivnosti je bil prisiliti odločevalce v Fedu, da čim prej občutno znižajo ciljno obrestno mero in s tem podprejo ameriško gospodarstvo. Izziv, ki ga predstavljajo Trumpovi pritiski na Fed, ne izhaja le iz tega, da situacija pred tem ni bila najprimernejša za znižanje obrestne mere, temveč predvsem iz dejstva, da bi moral biti Fed pri sprejemanju svojih odločitev neodvisen. Napadi na Fed so simptom večjega problema, in sicer Trumpove želje po prilagoditvi in podreditvi ameriških institucij njegovim interesom.

Alexandr Gutirea FOTO: Jernej Lasic

Za Trumpov drugi mandat na položaju predsednika ZDA je značilno več aktivnosti in sprememb, ki bodo v srednjeročni in dolgoročni perspektivi močno vplivale na ZDA in tudi na druge države. Na seznamu teh aktivnosti so na primer pritisk na ameriške državne organe in uradnike (Doge), zamenjava vodje ameriškega statističnega urada, zaostrena politika službe ICE in agresivna imigracijska politika, napadi na ameriške univerze, poteze Roberta Kennedyja, ki se kot minister za zdravje in človeške zadeve bori proti cepivom, ter trgovinska politika, ki ogroža stabilnost trgovinskih povezav, na katerih je v zadnjih desetletjih temeljil svetovni red.

Ravno trgovinska politika ZDA in njen vpliv na inflacijo sta med ključnimi dejavniki, ki jih spremljajo odločevalci v Fedu. Z višjimi obrestnimi merami se centralne banke lahko borijo proti povišani inflaciji, medtem ko so nižje obrestne mere eden od ukrepov za odziv na poslabšanje gospodarske dinamike. Fed pričakuje, da se bo inflacija povečala, kar ni presenetljivo, saj je scenarij, pri katerem bi višje carine v celoti prizadele izključno tuja podjetja in ameriške uvoznike, ne pa končnih potrošnikov, nerealen. Po drugi strani trg dela ni več tako močan, kot je bil še pred nekaj meseci.

Trenutna pričakovanja glede prihodnjih ukrepov Fedu so: še dve znižanji letos. Kaj se bo dejansko zgodilo, pa bo še vedno precej odvisno od objektivnega stališča odločevalcev v Fedu, ki bodo morali pozorno spremljati gibanja inflacije in gospodarske dinamike.

Znižanje ciljne obrestne mere bo verjetno nekoliko pomirilo Trumpa. Težko pa je pričakovati, da prihodnje leto, ko predsedniku Feda poteče mandat, ameriški predsednik ne bi poskusil nastaviti bolj servilnega vodjo monetarne politike.