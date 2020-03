Fenomen domačih pisarn in rasti prodaje elektronske opreme

Sto odstotkov navzgor

Zanimivo, a ne nepričakovano opažajo tudi večje zanimanje za pisarniške mize ter stole.

Delo od doma je dobilo v teh kriznih časih neverjeten zagon. Vse več ljudi po svetu deluje na daljavo, kar se jasno kaže tudi v veliki rasti proizvodnje za te namene potrebnih izdelkov, predvsem seveda računalniške opreme. Medtem ko številne industrijske dejavnosti dobesedno stojijo, povpraševanje po elektronskih izdelkih in sestavnih delih zanje v porastu. Močno se krepi tudi spletna prodaja tovrstnih končnih izdelkov, tudi pri nas.Tako je v začetku tedna iz Južne Koreje, od koder prihaja največji svetovni proizvajalec elektronskih čipov, prišla vest, da se je izvoz polprevodnikov povečal za petino, po navedbah agencije Reuters podobna poročila prihajajo od drugih proizvajalcev sestavnih delov ali končnih izdelkov iz te panoge, kot so Dynabook, ali Rival NEC.Veliko povpraševanje po teh izdelkih je tudi na Kitajskem, pa ne le zaradi dela od doma, temveč zato, ker so spletne platforme, kot soalisvoje storitve v oblaku razširile ter poskušale dosedanjim in novim uporabnikom ponuditi še več storitev, za kar pa potrebujejo razširitev obstoječih zmogljivosti. S tem se dodatno povečuje povpraševanje po čipih, ki so potrebni za nadgraditev – analitična družba USB ocenjuje, da so bodo različne vrste pomnilnikov, posebej dinamičnih, ki lahko sprejmejo veliko količino informacij, v prihodnjem četrtletju ali dveh podražile za deset do 20 odstotkov.Kako je s povpraševanjem po tovrstnih izdelkih pri nas? Kot so nam povedali v, se je povpraševanje po računalniški opremi deloma povečalo že pred razglašeno epidemijo, zato so imeli tudi čas posodobiti zaloge artiklov, po katerih je bilo povpraševanje največje. Pri njih je povečano povpraševanje po vseh izdelkih, povezanih z delom na domu, med katere seveda sodijo računalniki in računalniška oprema z miškami, tipkovnicami ter tiskalniki ter programsko opremo in antivirusnimi programi na čelu. Večja je tudi prodaja spletnih kamer ter igralne opreme – prenosnikov, stacionarnih računalnikov ter konzol. Zanimivo, a ne nepričakovano pa opažajo tudi večje zanimanje za pisarniške mize ter stole.Tudi vso kupci v zadnjih dneh najpogosteje povpraševali po osebnih računalnikih in drugi opremi, ki jo potrebujejo za delo od doma. Večje zanimanje opažajo tudi pri hladilnikih in zamrzovalnikih ter pri izdelkih, kot so igralne konzole, videoigre, televizorji in drugi izdelki, s katerimi si želijo ljudje zapolniti dneve, ki jih bodo pretežno preživljali doma. Kot pravijo, z zalogami nimajo težav, saj so že ob izbruhu koronavirusa na Kitajskem prilagodili njihovo upravljanje. Pričakovali so namreč, da bodo dobave kratkoročno otežene, zato imajo na zalogi dovolj artiklov vseh tovrstnih programov. Kot ugotavljajo, se število nakupov po spletu že vse od prejšnjega tedna povečuje (v spletno trgovino so dodali tudi druge izdelke), vendar pa vsaj v tem trenutku ne pokrije izpada prodaje v fizičnih trgovinah.Vzpostavljanje domačih pisarn je v spletni trgoviniza sto odstotkov povečalo število nakupov prenosnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in potrošnega računalniškega materiala, kot so na primer kartuše, ki omogočajo nemoteno delo od doma. Seveda se pri njih povečuje tudi prodaja različnih drugih artiklov, gledano v celoti za 70 odstotkov.