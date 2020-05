Fiat Chrysler se dogovarja za državno jamstvo

Italijanski minister za gospodarstvo in finance Roberto Gualtieri ne dvomi, da bosta družba Fiat Chrysler in vlada dosegli dogovor o državnem poroštvu za posojilo, ki ga namerava veliki italijansko-ameriški proizvajalec avtomobilov najeti v banki Intesa Sanpaolo v okviru državne kreditne sheme za izboljšanje likvidnosti.Agencija Reuters poroča, da je upravni odbor italijanske splošne banke Intesa Sanpaolo že sprejel predhodno soglasje za 6,3 milijarde evrov posojila za italijansko, to je torinsko podružnico avtomobilskega proizvajalca, ki ga je tako kot druge močno prizadela gospodarska kriza ob pandemiji covida-19. Kot je za to ...