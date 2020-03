Fiat začasno zapira tovarne

Največja italijanska avtomobilska tovarna FiatChrysler je včeraj zaradi koronavirusa za nekaj dni ustavila proizvodnjo. Morebitne posledice prekinjenih dobav v nemški industriji se bodo pokazale šele v prihodnjih tednih.



Italijanski avtomobilski proizvajalec Fiat, ki je sicer del skupine FiatChrysler, je včeraj objavil, da bo zaradi koronavirusa deloma ustavil proizvodnjo v nekaterih italijanskih tovarnah, tako od srede do sobote ne bodo delali v tovarnah v Pomiglianu, Melfiju, Atessi in Cassinu. Z ukrepom bodo, kot pravijo, podprli vladne ukrepe za zajezitev virusa, in ga niso uvedli, denimo, zaradi pomanjkanja sestavnih delov. Omenjene tovarne sicer na leto skupaj izdelajo 600.000 avtomobilov. Podobno sporočilo je včeraj prišlo iz italijanskega proizvajalca Pirellija, ki bo zaradi okužbe enega od zaposlenih zaprl obrat v kraju Settimo Torinese.



Že pred tem so v italijanskem proizvajalcu zavor Brembo dejali, da je njihova proizvodnja v nevarnosti. Svoja vrata pa je vsaj do prvih dni aprila zaprl tudi največji italijanski avtomobilski avtomobilski trgovec Autotorino, ki na leto proda 50.000 novih in rabljenih avtomobilov. V Volkswagnovi španski tovarni Seat v Martorellu blizu Barcelone razmišljajo, da bi zaposlene začasno poslali domov, podobno velja za Volkswagnovo tovarno v Navarri.



Kaj pa Nemčija? »Pričakujemo, da bodo dobavne verige, posebej v industrijskem sektorju, prizadete, kar bo postalo bolj očitno šele v prihodnjih tednih,« je pred kratkim dejal nemški gospodarski minister Peter Altmaier. Kitajska je največja trgovinska partnerica Nemčije in ta je z njo močno povezana tako glede povpraševanja kot glede dobav iz Kitajske. Dobave po morju trajajo do šest tednov, tako da epidemija in proizvodne zaustavitve na nemško industrijo delujejo z zamikom.