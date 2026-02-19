Financiranje infrastrukturne ekspanzije globalnega juga

Projekti v donosnih sektorjih bi morali biti izvedljivi, avtoceste, občinska infrastruktura in železnice pa običajno niso.

Ker infrastruktura zdaj velja za glavni motor rasti na globalnem jugu, so vlade pod pritiskom, da jo hitro zgradijo. Toda za večino je fiskalni prostor omejen, razvojna pomoč se zmanjšuje, dolgo obljubljeno financiranje podnebnih ukrepov pa ostaja nedosegljivo. Zato se države obračajo k zasebnemu kapitalu in z novo nujnostjo oživljajo staro idejo: javno-zasebna partnerstva. Po podatkih Svetovne banke so države z nizkimi in srednjimi dohodki v letu 2024 prejele 100 milijard dolarjev zasebnih naložb v infrastrukturo, kar je impresivnih 20 odstotkov več od petletnega (2019–2023) letnega povprečja 83,7 milijarde dolarjev. Vendar zgodovina priporoča previdnost. Čeprav je logika mobilizacije zasebnih finančnih sredstev pogosto prepričljiva, so rezultati mešani. Prevečkrat so se nastajajoči trgi ...