Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

A čeprav je ne moremo doseči čez noč, jo lahko zgradimo postopoma – s premišljenim upravljanjem osebnih financ in dolgoročnim investiranjem.

Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira

Veliko ljudi svoj denar hrani na bančnem računu, ker se to zdi kot varna odločitev, a inflacija iz meseca v mesec zmanjšuje vrednost denarja, ki ga hranite na banki. To pomeni, da boste z enakim zneskom čez nekaj let lahko kupili manj kot danes.

Vlaganje v vzajemne sklade na drugi strani postavi denar v aktivno vlogo. Namesto da izgublja vrednost, ima možnost, da ohranja realno vrednost vaših prihrankov in lahko ustvari tudi lep donos.

Čas je denar – tudi pri investiranju

Ena najpogostejših zmot je prepričanje, da je za investiranje treba imeti veliko denarja. V resnici je pomembnejše, da začnemo zgodaj in vlagamo vestno, četudi z manjšimi zneski.

Spodnji izračun lepo ponazori, kako lahko vrednost naložbe v vzajemnih skladih iz leta v leto raste. Če bi varčevali še daljše obdobje, bi se tak trend zaradi obrestnoobrestnega računa lahko nadaljeval, zato je smiselno, da začnemo investirati v vzajemne sklade in posledično v svojo finančno svobodo čim prej. Kako lahko čas investiranja vpliva na razlike v donosu, lahko z vlagateljskim kalkulatorjem preverite tudi sami.

Vir: Vlagateljski kalkulator Triglav Investments. Mesečno vplačilo: 100 evrov. Predvideni letni donos: 7 %. Čas varčevanja: 10 let. * Predvidena obrestna mera in pričakovani letni donos. Pretekli donosi ne zagotavljajo enakih donosov v prihodnosti.

Ne dovolite, da vas kratkoročna nihanja prestrašijo

Del vlaganja so lahko tudi padci, vendar to ne pomeni, da vlaganje ne deluje. Pomembno je, da razumete, da so takšna nihanja običajen del trga. Vlagatelji, ki ob prvem padcu vrednosti naložb te prodajo, pogosto izgubijo več, kot če bi počakali, da si trg opomore. Vlaganje je tek na dolge proge – in tisti, ki ostanejo na poti, praviloma prispejo do cilja.

Ste dovolj potrpežljivi, da začnete svojo pot?

Vlaganje postaja vse bolj razširjeno, saj se vedno več ljudi zaveda, da tradicionalne oblike varčevanja niso dovolj. Če ste med njimi tudi vi, lahko svojo vlagateljsko pot začnete pri Triglav Investments.

Triglav Investments ima z upravljanjem premoženja več kot 30 let izkušenj, družbi pa zaupa že več kot 110.000 vlagateljev. Na voljo vam je 12 vzajemnih skladov in enostavna aplikacija, s katero lahko sami upravljate svoje naložbe in dnevno spremljate, kaj se z njimi dogaja. Če bi se pred začetkom svoje poti k finančni svobodi radi posvetovali s strokovnjakom, so vam pri Triglav Investments vedno na voljo za brezplačni posvet. Začnite. Čas je na vaši strani.

Ta informativni prispevek je pripravila družba Triglav Investments d. o. o., Dunajska cesta 20, Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, ključne informacije za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavinvestments.si . Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: prospekt) z informacijami in ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani družbe ( www.triglavinvestments.si ). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Več o aplikaciji in vlaganju na www.triglavinvestments.si .