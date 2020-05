Fiskalni svet: Ukrepi naj bi letos ublažili padec za četrtino

Ljubljana – Makroekonomski in javnofinančni učinki sprejetih ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19 naj bi letos h gospodarski rasti prispevali za 1,5 do dve odstotni točki BDP. S tem se ublaži padec gospodarske aktivnosti za okoli četrtino padca iz osnovnega scenarija, so izračunali v fiskalnem svetu, ki ga vodi Davorin Kračun.



Simulacije kažejo, da bi se primanjkljaj sektorja država v prvem letu zaradi sprejetih ukrepov povečal za tri do 3,5 odstotne točke BDP, v naslednjih letih pa naj bi se izenačil z ravnijo primanjkljaja iz osnovnega scenarija. Ob tem bi se tudi dolg sektorja država v letu uvedbe ukrepov povečal za približno tri do 3,5 odstotne točke BDP, čez pet let pa bi bil za okoli 2,5 odstotne točke BDP večji kot v osnovnem scenariju.



Fiskalni svet je sicer ob oceni vladnega programa stabilnosti ocenil vrednost ukrepov na okoli 1,7 milijarde evrov oziroma 3,8 odstotka BDP. Trenutno razpoložljivi podatki o dejanskem številu vključenih oseb v posamezne ukrepe nakazujejo, da bi lahko bila ta ocena nižja za okoli četrtino, še ugotavljajo v svetu.