Fiskalni svet: ukrepi, naj bodo usmerjeni v odpravljenje posledic pandemije

Fiskalni svet poziva vse deležnike, naj ob sprejemanju nadaljnjih ukrepov še bolj kot doslej zasledujejo načela usmerjenosti ukrepov v odpravljanje posledic pandemije, njihove preprostosti in časovne omejenosti.



»Ob zavedanju povečane splošne socialne in ekonomske negotovosti in hkrati ob precejšnjem javnofinančnem strošku ukrepanja priporočamo tehtnejši razmislek, kdaj oziroma v kateri fazi spopadanja z epidemijo bi bili določeni ukrepi najbolj učinkoviti oziroma kdaj bodo časovno primerni morebitni spodbujevalni ukrepi za ponovni zagon ekonomije,« pravijo v fiskalnem svetu, ki ga vodi Davorin Kračun. Od kombinacije sprejetih ukrepov in njihove izvedbe je namreč odvisno, ali bo slovensko gospodarstvo zaključek epidemije pričakalo v kondiciji, ki bo omogočala čim hitrejši izhod iz krize.



Fiskalni svet ocenjuje, da so ukrepi v protikoronskem zakonu, ki ga je državni zbor sprejel prejšnji teden, pretežno vsebinsko skladni s priporočili mednarodnih organizacij in so tudi po obsegu primerljivi z ukrepi, sprejetimi v drugih državah.



V trenutnih razmerah je obsežno in večplastno učinkovito ukrepanje države za omilitev posledic epidemije upravičeno. »Napovedi domačih in mednarodnih institucij namreč nakazujejo globok padec gospodarske aktivnosti zaradi domačih in mednarodnih razsežnosti epidemije. Padec gospodarske aktivnosti bo skupaj z doslej sprejetimi ukrepi letos povzročil visok primanjkljaj in s tem tudi višji dolg sektorja država,« še dodajajo.