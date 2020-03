Fiskalni svet: zaradi epidemije sprememba fiskalnega pravila 

Ljubljana – Fiskalni svet ocenjuje, da razglasitev epidemije v Sloveniji predstavlja neobičajen dogodek, ki po zakonu o fiskalnem pravilu omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin za ukrepe, namenjene blaženju posledic takšnega dogodka, in s tem začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.



Izbruh virusa bo imel občuten vpliv na makroekonomska in javnofinančna gibanja. Povečanje izdatkov sektorja država zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije in omejevanje njenih negativnih gospodarskih posledic ter zmanjšanje prihodkov zaradi upada gospodarske aktivnosti bo zelo verjetno povzročilo odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ, ugotavlja fiskalni svet.



To poleg zakona omogoča tudi pakt za stabilnost in rast. Takšno odstopanje, ki bi se moralo začasno odraziti v izrazito spodbujevalni proticiklični fiskalni politiki, je zaradi ugotovljenih izjemnih okoliščin skladno s fiskalnimi pravili, če so ukrepi začasni in se neposredno nanašajo na neobičajen dogodek.



V fiskalnem svetu glede na pandemični značaj krize pričakujejo, da bodo članice EU sprejele tudi skupne rešitve za spopad s krizo in javnofinančno sanacijo njenih posledic. Vlado pozivajo, naj bodo ukrepi v Sloveniji v čim večjem sozvočju z ukrepi preostalih članic in organov Evropske unije. Pomembno je namreč, da se Slovenija pri zagotavljanju finančnih virov čim manj sama izpostavi finančnim trgom.

Na potezi zdaj vlada in državni zbor

Mnenje fiskalnega sveta bo, kot je ob svoji predstavitvi v državnem zboru napovedal že minister za finance Andrej Šircelj, zdaj zakonska podlaga vladi in parlamentu, da čim prej uzakonita spremembo fiskalnega pravila.