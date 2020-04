Forbes: Slovenci pionirji v razvoju umetne inteligence

Tujina je opazila ambicije domačih znanstvenikov

Inštitut Jožef Stefan je financiranje pridobil že leta 1950 (na sliki zgradbe inštituta po odprtju leta 1953). FOTO: Fotoarhiv Inštitut Jožef Stefan

Slovenske prakse za izboljšanje globalnega digitalnega ekosistema

Slovenski razvijalci na področju umetne inteligence so primer dobre prakse za veliko tujih znanstvenikov. FOTO: Getty Images

Državna podpora tehnologiji, ki je botrovala k razvoju umetne inteligence, v Sloveniji sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, raziskave in razvoj pa potekajo še danes . V Sloveniji med drugim nastaja prvi mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco , ki ga je podprl Unesco. Slovenija je bila pravzaprav tudi ena od prvih držav, ki je podprla razvoj umetne inteligence, Inštitut Jožef Stefan - osrednji slovenski razvojni center za umetno inteligenco - pa je financiranje pridobil že leta 1950, izpostavljajo pri ameriški poslovni reviji Forbes.Forbes je pred dnevi napisal pravo hvalnico slovenski znanosti, kjer omenjajo prve zametke tehnologije umetne inteligence v sedemdesetih letih, ki so bili strateškega značaja za takratno državo. Že takrat so bile prisotne težnje po prilagoditvi šolstva tehnologijam umetne inteligence, sicer pa je bil poudarek na nevronskih mrežah, podatkovnem modeliranju in statističnih analizah., ki ga je Forbes označil za očeta umetne inteligence v Sloveniji pravi, da je po razpadu nekdanje republike bilo mogoče čutiti ambicije slovenskih znanstvenikov, da prav Slovenija postane center razvoja in znanosti. Veliko potrditev uspešnega dela na področju umetne inteligence so slovenski znanstveniki dobili v lanskem letu, s tem, ko je Unesco podprl ustanovitev mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI). Mednarodni center bo deloval v okviru Inštituta Jože Stefan, sicer pa je osnovni cilj centra združenje držav članic Unesca in pospešek načrtov za trajnosten razvoj ob uporabi umetne inteligence.V članku Forbesa so izpostavljene uporabne prakse, ki so jih razvili na Inštitutu Jožef Stefan in se jih uporablja na slovenskih tleh. Med prvimi takimi je izdelava »digitalnih dvojčkov«, pri čemer se uporablja tehnologija za modeliranje in upravljanje tovarn, kar izvaja podjetje Qlektor. V sklopu tovrstne tehnologije je v pripravi projekt »digitalnega dvojčka sveta« s katerim bi se spremljalo in razumevalo dogajanje po svetu. Forbes izpostavlja tudi opazovalnico umetne inteligence (AI Observatory), ki ga je Inštitut Jožef Stefan razvil za OECD in omogoča spremljanje razvoj umetne inteligence v svetu. Omenja se še sistem EventRegistry , preko katerega je mogoče spremljati svetovne medije v realnem času ali pa uporabljati funkcijo zamika. Pri slednjem gre za samostojno podjetje, ki pa je v osnovi nastalo znotraj Inštituta Jožef Stefan.Celoten članek Forbes je dostopen tukaj