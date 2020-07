Forenzični pregled nakazal morebitno odškodninsko odgovornost uprave

Ljubljana – Predhodni forenzični pregled poslovanja Adrie Airways je nakazal sume morebitnih nepravilnosti in morebitno odškodninsko odgovornost uprave. To bo mogoče potrditi šele po nadaljnjem pravnem pregledu in pridobitvi ustrezne dokumentacije, tudi iz tujine, je povedal stečajni upravitelj propadlega letalskega prevoznika Janez Pustatičnik.Sume morebitnih nepravilnosti so v forenzičnem pregledu, ki ga je naročil stečajni upravitelj, ugotovili revizorji Ernst & Younga. Zdaj Pustatičnik izbira odvetniško pisarno, ki bo vodila celoten nadaljnji postopek in usmerjala nadaljnji revizijski pregled poslovanja družbe. »Zaradi ...