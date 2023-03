Fortenova prodala kronsko lokacijo

Fortenova je za 20 milijonov evrov prodala prodajno lokacijo na Radnički ulici v Zagrebu. Gre za nepremičnino, ki je bila ponos Agrokorja (predhodnika Fortenove), tako lokacijsko kot tudi tehnološko. Razlog za prodajo te in drugih nepremičnin je priprava na refinanciranje dolga. To je načeloma dogovorjeno, zdaj se pogajajo o obrestni meri.

V Zagrebu je med poslovno javnostjo splošno znano, da je bil trgovski center na Radnički ulici ponos Ivice Todorića (propadlega ustanovitelja Agrokorja). Trgovino na tej lokaciji je zgradil Mercator, toda po prevzemu največjega slovenskega trgovca so jo z veliko medijske pozornosti preuredili v Konzum. V kontekstu 550-milijonskega prevzema pa je bila preureditev simboličnega pomena utrjevanja primata v regiji. Kasneje se je sicer izkazalo, da je bil prevzem Mercatorja začetek konca Agrokorja, saj je ta klonil pod težo dolgov.

Glede na zgodovino nepremičnine hrvaško javnost zanima, kaj se skriva za 20-milijonskim poslom nakupa. Po poročanju portala N1 je kupec slovensko-hrvaški poslovnež Ante Bračić, poslovni partner Pava Vujnoca, največjega delničarja Fortenove.

Sredi postopka refinanciranja

Po pojasnilih Fabrisa Peruška so prodaje nepremičnin del procesa razdolževanja. Že ko je ameriški sklad HPS odločilno pomagal pri kreditiranju Fortenove, je bilo dogovorjeno, da bodo prezadolženost omilili s prodajo nepremičnin (poslovno potrebne najamejo nazaj). Ker postopek glede na roke malo zamuja, je bilo nekaj časa v zraku, ali bo HPS odpoklical kredite. To se ni zgodilo, saj je HPS pokazal razumevanje za trud Fortenove. Glavni cilj je razdolžitev, da skupina zaradi prevelikega dolga ne bi zamudila razvojnih priložnosti. Doslej so prodali za 150 milijonov evrov nepremičnin. Pred podpisom pogodbe s HPS je razmerje med neto dolgom in DBITDA (približek denarnega toka) znašalo 7,2, zdaj pa je upadlo na 3,6. Prodajo nepremičnin je po Peruškovem mnenju treba gledati s te perspektive, saj se ključni finančni kazalniki Fortenove izboljšujejo. Praviloma nepremičnin ne prodajajo pod knjigovodsko vrednostjo, skupno pa ima Fortenova za milijardo evrov nepremičnin. Vseh seveda ne nameravajo prodati, saj jih potrebujejo, je pa v teh nepremičninah zaklenjen razvojni potencial Fortenove.

Višje obrestne mere

Fortenova išče nove finančne vire, saj je področje zagotavljanja kapitala v skupini še zmeraj občutljivo. HPS bo po podatkih Fortenove še naprej kreditiral Fortenovo, se pa morajo dogovoriti o podrobnostih posla. Ena od težav, ki jih ima Fortenova, je, da je prevelika za hrvaške podružnice mednarodnih bank, zato se mora o financiranju pogovarjati neposredno z velikimi bankami. Na mednarodnih trgih je sicer čutiti nemir zaradi bančne krize, pa tudi trend zviševanja obresti. Neuradni signali iz Fortenove kažejo, da je pripravljena na nadaljnje prevzeme.