Fortenova prodala nekdanje Mercatorjeve trgovine v Srbiji

Skupina Fortenova in družba Alta Retail sta podpisali pogodbo o nakupu in prodaji poslovnih deležev v družbi Idea Marketi d.o.o. Transakcija vključuje tudi prodajo štirih drugih družb v okviru skupine Fortenova, povezanih s trgovinsko dejavnostjo v Srbiji: Enna Fruit Grocka Beograd (dobavitelj sadja in zelenjave), Super Kartica Beograd (program zvestobe), M-Profil SPV Beograd (nepremičnine) in mStart Business Solutions Beograd (IT-rešitve), so sporočili z Fortenove. Fortenova je nastala na pogorišču sitsema Agrokor, v njemem lastništvu je poslovna veriga Mercator. Kupec je Alta Retail, to je podjetje, ki je del supine Alta Davorja Macure. Spomnimo, Alta je navezi z banko Raiffeisen kupila skupino Addiko. Fortenova je sicer izvedla serijo prodaj svojih podjetij, prestrukturira pa tudi Mercator, ki ni več vodilni trgovec v Sloveniji.

»Strategija skupine Fortenova na področju maloprodaje je biti vodilni trgovec na trgih, kjer poslujemo. Doseganje tega cilja v Srbiji zahteva znatne dolgoročne naložbe na trgu, za katerega sta značilni posebna struktura in dinamika. Zato smo se odločili za umik iz maloprodajne dejavnosti v Srbiji. Ta poteza povečuje naše zmogljivosti in nam omogoča, da se osredotočimo na dolgoročno krepitev naših položajev na trgih, kjer že imamo vodilno vlogo in ki so v veliki meri vezani na evro kot valuto. Zaposlenim v teh podjetjih se želim zahvaliti za njihovo trdo delo, prispevek k skupini Fortenova in zavezanost našim skupnim vrednotam. Novi lastnik ima zdaj priložnost, da poslovanje dvigne na višjo raven, mi pa jim kot partnerji pri tem želimo veliko uspeha,« je dejal Fabris Peruško, član upravnega odbora in izvršni direktor skupine Fortenova.

ALTA Retail je podjetje v okviru skupine ALTA, enega najhitreje rastočih poslovnih sistemov v regiji. Skupina ALTA s strategijo dolgoročnega razvoja in naložb nenehno širi svoje poslovanje ter gradi platforme za trajnostno rast v različnih gospodarskih sektorjih, pri čemer jo vodijo dolgoročna vizija, operativna odličnost in odgovorno upravljanje. Naložba v maloprodajni sektor predstavlja pomemben korak k nadaljnji diverzifikaciji poslovanja in potrjuje zavezanost vlaganju v podjetja z močnim tržnim položajem, prepoznavnimi blagovnimi znamkami in velikim potencialom za prihodnji razvoj.