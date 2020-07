Fortenova z rastjo prihodkov

Uspešno tudi letos

Prilagojeni skupni prihodki Fortenove, naslednice propadlega Agrokorja, so lani dosegli 24 milijard kun (3,2 milijarde evrov), EBITDA pa 1,7 milijarde kun (230 milijonov evrov). Podatki so proforma, saj je podjetje, ki ima v lasti 102 družbi, začelo delovati šele aprila lani.Največ je k prihodkom prispevala trgovska družba Konzum, Mercator pa v te izkaze ni vključen , saj hrvaška družba slovenskega najboljšega soseda še ni prenesla v svojo last. Kot je znano, je slovenski varuh konkurence zasegel Agrokorjev delež v Mercatorju zaradi neplačila kazni za nepriglasitev koncentracije v Costelli.Temeljne dejavnosti so glede na leto 2018 dosegle 3,6-odstotno rast prihodkov in 13-odstotno rast EBITDA.V Fortenovi so se pohvalili, da so dobro poslovanje nadaljevali tudi v prvem četrtletju, v katerem je brez Mercatorja dosegla 4,8 milijarde kun (640 milijonov evrov) prihodkov in 94 milijonov kun (12,5 milijona evrov) EBITDA.Izvršni direktor Fortenoveje izjavil, da je rast ključnih kazalnikov dokaz, da procesi prestrukturiranja v družbi prinašajo rezultate. Poudaril je, da je družba pri tem redno poravnavala tudi vse svoje obveznosti.