Francoske težave že vplivajo tudi na Slovenijo

Potencialne dolžniške težave Francije, delno povečujejo tudi strošek zadolževanja drugih bolj zadolženih članic EU, vključno s Slovenijo. Obrestne mere oziroma zahtevani donosi so se letos zvišali predvsem zaradi ukrepov ECB. EU ima več mehanizmov, ki lahko zmanjšajo težave Francije. A evropska pomoč ni brezpogojna in to je verjetno največja težava Francije. Zahtevani donosi slovenskih državnih obveznic so se od polletja zvišali za več kot 0,7 odstotne točke. Rast stroška zadolževanja je večinoma povezana z ukrepi ECB, ki je zaradi višje inflacije zastavila restriktivnejšo monetarno politiko. Junija in ponovno septembra je ECB zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke. A nekoliko so se povečali tudi pribitki na nemške državne obveznice, kar kaže, da špekulacije o težavah ...