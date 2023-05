Fraport v Ljubljani pričakuje letos 150.000 čarterskih potnikov

Ljubljansko letališče še vedno ni doseglo predkovidnega nivoja potnikov. Del oživljanja so poleg novih letalskih linij tudi čarterski poleti. S prvim letošnjim čarterskim letom v Grčijo smo na ljubljanskem letališču vstopili v glavno sezono počitniških potovanj. Z organiziranimi leti pod okriljem turističnih agencij bo med poletjem mogoče poleteti direktno v najbolj priljubljene turistične kraje v Sredozemlju in širše. Poletna sezona 2023, ki traja do konca oktobra, bo postregla z leti v 39 krajev v 20 državah. Rast čarterskega prometa je spodbudna. Pričakujemo, da se bo število potnikov v tem segmentu že letos povzpelo na raven, ki smo jo imeli pred epidemijo covida-19, saj naj bi na čarterskih letih letelo več kot 150.000 potnikov. Danes so z ljubljanskega letališča s prvim letošnjim čarterskim letom v Grčijo potniki odpotovali na Kreto in Santorini. Med poletjem bodo najpogosteje leti na voljo v Grčijo, Španijo, Egipt in Turčijo.

Osem čarterskih prevoznikov

Lete na omenjene destinacije bo izvajalo osem čarterskih prevoznikov: Trade Air, Aegean Airlines, Nouvelair, Freebird, Fly Egypt, Air Malta, Red Sea Airlines in Corendon. Organizatorji potovanj so slovenske turistične agencije Palma, Kompas, Relax, Intelekta, Oasis in avtrijska DTA Touristik.

Rast čarterskega prometa na ljubljanskem letališču je spodbudna. Od januarja do aprila 2023 je bilo skoraj enkrat več potnikov kot v istem obdobju lani. Če primerjamo z obdobjem pred epidemijo covida-19, je v prvih štirih mesecih leta 2023 čarterskih potnikov 38 odstotkov več. Načrtujemo, da se bo do konca letošnjega leta njihovo število že povzpelo na raven iz leta 2019 – več kot 150.000 čarterskih potnikov.

Razprava o novem letalskem prevozniku

Vzporedno z okrevanje poteka v Sloveniji razprava o ustanovitvi novega letalskega prevoznika, v katerega bi Slovenija vložila približno sto milijonov evrov. Politika si ustanovitve želi in jo podpira, je pa pot dolga, saj so postopki dragi, dovoljenje pa mora podati še evropska komisija. Fraport letos načrtuje za Ljubljano več kot 1,2 milijona potnikov.