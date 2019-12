FT: Ekonomska fakulteta med top poslovnimi šolami  

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se kot edina poslovno-ekonomska šola iz Slovenije ponovno uvršča med 95 najboljših poslovnih šol v Evropi, kot je danes objavil Financial Times (FT), so sporočili iz Ekonomske fakultete.Pogoj za uvrstitev na lestvico vsaj ena od dveh najuglednejših mednarodnih akreditacij poslovne šol, AACSB ali EQUIS, in uvrstitev programa International Master in Business (IMB) na FT lestvico najboljših poslovnih programov. Ekonomska fakulteta ima obe navedeni akreditaciji, poleg njiju pa tudi akreditacijo AMBA, ki potrjuje kakovost našega MBA programa in spada v skupino trojno akreditiranih poslovno ekonomski šol.»Uvrstitev na lestvico Financial Times je priznanje Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter njenim profesorjem in sodelavcem za dolgoletno vztrajno delo in prizadevanje za izboljšanje kakovosti na področju visokošolskega izobraževanja, vrhunskega raziskovanja in prenosa znanj. Je tudi priznanje našim diplomantom, da so med študijem pridobili znanje in kompetence, ki sledijo izzivom sodobnega poslovno-ekonomskega sveta in širšega družbenega okolja. Posebej pomembno je, da gre pri tem za zavezo Ekonomske fakultete, ki zahteva aktivno delovanje v okolju in pridobivanje neproračunskih sredstev, saj država z javnimi viri tovrstne kakovosti kljub sprejetim resolucijam ne omogoča. Želimo si, da bi jo vsaj prepoznala, je komentirala, dekanja Ekonomske fakultete.Lestvica Financial Timesa je najbolj prepoznavna lestvica poslovnih šol v mednarodni poslovni javnosti, uvrstitev nanjo pa znak kakovosti šole in diplomantov, ki so po zaključku študija hitro zaposljivi.