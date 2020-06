Funt pod pritiskom

Štiri leta po tem, ko so se britanski volivci odločili za odhod iz Evropske unije, je britanski funt v primerjavi s košarico drugih najpomembnejših trdnih valut (dolar, evro, jen in švicarski frank) vreden približno petino manj.

To je neposredna posledica odločitve, da Velika Britanija ne želi biti več članica največjega gospodarskega prostora s poenotenimi pravili na svetu in odslikava »majhno in skrčeno« gospodarstvo, je bil v svoji oceni neprizanesljiv Kamal Sharma, valutni analitik v Bank of America.



Po glasovanju za brexit je trgovanje s funtom postalo »nevrotično in nerazumljivo«, povečala pa se je razlika med nakupim in prodajnim tečajem. Pri vodilnih valutah sveta, s katerimi se opravi večina valutnih poslov, so te razlike majhne, velik razkorak pa je značilen za valute bolj tveganih držav – Sharma je britanski funt primerjal kar z mehiškim pesom.



Razlika je pomembna, saj valute iz tako imenovane skupine G5 sodijo med rezervne valute, v njih tako mednarodna podjetja kot države hranijo svoj likvidni denar. Z večino drugih valut trgujejo predvsem lovci na zaslužke pri tečajnih razlikah (ki so lahko veliki, saj njihove vrednosti precej nihajo) ter podjetja, ki jih potrebujejo za trgovinsko menjavo.



Funt utegne utrpeti še dodaten udarec – in res zdrsniti med valute »držav v razvoju« – če Velika Britanija v prihodnjih mesecih z EU ne bo dosegla dogovora o prihodnjih trgovinskih odnosih. S sedanje vrednosti 1,25 dolarja lahko funt pade na 1,10 ali nižje, evro pa se z 0,90 funta lahko približa pariteti, menijo analitiki. D. Vi.