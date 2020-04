Furs pripravil obrazce za poročanje o plačah

Finančna uprava je končno usposobila sistem edavkov tudi za poročanje o marčevskih plačah. Posodobitev obrazca omogoča poročanje o plačah za delo v času epidemije in nadomestilih plače za čakanje na delo v času epidemije.Podjetja morajo o plačah zaposlenih, ki so marca delali poročati vsaj trikrat. Seveda je treba do konca meseca o izplačanih plačah poročati tudi Ajpesu.Najprej o plači za obdobje pred uvedbo ukrepov, torej za obdobje med 1. marcem in vključno 12. marcem. Rek obrazec za to obdobje se izpolni, kot običajno. Kot vrsta dohodka se označi plača in nadomestila plače (šifra 1001).Drugi obrazec se izpolni za ...