Furs z ukrepi zaradi koronavirusa

Ljubljana - Finančna uprava RS (Furs) do preklica uvaja številne ukrepe poslovanja z davčnimi zavezanci, saj želijo čim bolj omejiti možnost širjenja koronavirusa. Prav tako bo do nadaljnjega papirno dokumentacijo odpošiljala samo po pošti in osebni prevzem na finančnih uradih ne bo mogoč.



Zavezance Furs poziva, naj vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddajo po elektronski poti – preko eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je to mogoče. Posamezna vprašanja se lahko posreduje tudi preko elektronske pošte na elektronske naslove pristojnih uradov, ki so objavljeni na spletni strani Fursa.



Posamezne vloge in obrazce je mogoče odložiti tudi v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov ali poslati po pošti. "Le v kolikor morate nujno oddati kakšno dokumentacijo osebno (originali pogodb, notarskih zapisov…), jo lahko vložite v vložišču na sedežu finančnega urada, ob tem da v stavbo vstopate posamezno in uslužbencu na vhodu obrazložite nujnost osebne predložitve," so zapisali v sporočilu za javnost.



Če je za vodenje posameznega davčnega ali carinskega postopka nujen kontakt z uslužbencem Finančne uprave, naj zavezanec pokliče na telefonsko številko centrale finančnega urada, ki so objavljene na spletni strani Fursa. Za splošne informacije z davčnega ali carinskega področja naj zavezanec pokliče na omenjene številke telefonskih central finančnih uradov ali na eno od številk Fursovih kontaktnih centrov:



08 200 1001 – za vprašanja s področja davkov fizičnih oseb

08 200 1002 – za vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn

08 200 1003 – za vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov

08 209 0000 – za vprašanja povezana s prejetim opominom.