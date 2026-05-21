Future 500 predstavil prvi vpogled v »algoritem evropskih zmagovalcev«

Evropa ima znanje, inovacije, talent in kapital. Ključno vprašanje pa ostaja, kako ta potencial pravočasno prepoznati, povezati in pretvoriti v nova globalno uspešna podjetja evropskega izvora. Prav temu je namenjena mednarodna iniciativa Future 500, ki je pod okriljem IEDC – Poslovne šole Bled lani zaživela v partnerstvu z Atlantic Council in Blejskim strateškim forumom.

Na medijskem briefingu v Hiši Evropske unije v Ljubljani so organizatorji prvič javno predstavili metodološki okvir, podatkovno logiko in digitalno platformo projekta Future 500 Index ter napovedali oblikovanje nacionalnega izbora »Future 100 Slovenia«.

Dogodek je gostila dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki je poudarila pomen države in evropskih institucij pri ustvarjanju pogojev za razvoj podjetij z globalnim potencialom.

Direktorica SPIRIT Slovenija Tamara Zajec Balažič je poudarila, da Evropa pogosto veliko govori o startupih, precej manj pa o tem, kako podjetjem pomagati pri prehodu v fazo hitre mednarodne rasti in globalnega pozicioniranja. »Prav scale-up podjetja ustvarjajo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, privabljajo kapital ter pomembno prispevajo h konkurenčnosti evropskega gospodarstva,« je poudarila.

Ustanovitelj iniciative Future 500 ter predsednik nadzornega odbora IEDC – Poslovne šole Bled prof. Stjepan Orešković je povedal, da Future 500 ni zgolj nova lestvica podjetij, ampak predvsem novo orodje za identifikacijo prihodnjih evropskih zmagovalcev. Future 500 bo po njegovih besedah temeljil na kombinaciji finančnih in nefinančnih kazalnikov, med katerimi bodo rast prihodkov, internacionalizacija, število zaposlenih, inovacijski potencial ter intelektualna lastnina. Poseben poudarek bo namenjen strateškim sektorjem prihodnosti, kot so umetna inteligenca, biotehnologija, zelene tehnologije in kibernetska varnost.

»Ne želimo ustvariti ‘lepotnega tekmovanja’ podjetij. Pomembno ni, kdo je prvi na lestvici, ampak kdo postane del tega ekosistema,« je poudaril Orešković.

Ob tem je predstavil tudi mehanizem »Wild Card«, prek katerega bo približno 15 odstotkov podjetij izbranih na podlagi strokovne presoje posebnega odbora. »Za ta sistem smo se odločili zato, ker ne želimo spregledati podjetij z velikim potencialom, ki morda zadnji dve leti niso dosegala niti začetnih kvalifikacijskih kriterijev izbora,« je pojasnil.

Osrednji del dogodka je bil namenjen predstavitvi metodologije Future 500 Index, ki temelji na podatkovno podprtem modelu za identifikacijo hitro rastočih podjetij z največjim potencialom za dolgoročno rast.

Dr. Peter Wostner iz Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je poudaril, da Slovenija in Evropa potrebujeta več podjetij, ki bodo sposobna uspešno preiti iz faze razvoja v fazo globalnega skaliranja. »Glavna dodana vrednost iniciative je vzpostavitev mednarodnega ekosistema najbolj prodornih podjetij, investitorjev in podpornih institucij,« je poudaril Wostner.

Primož Potočnik iz Prve bonitetne agencije – EBONITETE.SI je ob predstavitvi podatkovnega okvira pojasnil, da analiza temelji na uradnih in kredibilnih finančnih podatkih ter vključuje zgolj aktivna in solventna podjetja.

Digitalno platformo Future 500 je predstavil Jovan Pavičević iz podjetja Better, ki je povedal, da platforma ne bo služila zgolj kot seznam podjetij, temveč kot analitično orodje za spremljanje razvoja, primerjave podjetij in prepoznavanje področij z največjim potencialom za rast.

Pomemben pogled investicijskega ekosistema je predstavila tudi Nina Dremelj, predsednica Poslovnih angelov Slovenije. Izpostavila je, da morajo evropska inovativna podjetja že od začetka razmišljati globalno. »Če se zadovoljimo samo z lokalnim ali evropskim trgom, je to lahko premalo. Inovativna podjetja morajo graditi globalne produkte in razumeti pomen intelektualne lastnine, saj ta omogoča hitrejšo rast, internacionalizacijo, partnerstva in dostop do kapitala,« je poudarila Dremelj.

Dodala je, da vlagatelji danes ne iščejo zgolj dobrih produktov, temveč predvsem ekipe in voditelje, ki znajo hitro reagirati na spremembe trga ter graditi podjetja z jasno globalno ambicijo.

Dr. Simon Savšek, vodja predstavništva skupine Evropske investicijske banke v Sloveniji, je opozoril, da Evropa sicer ostaja eno najbolj kakovostnih okolij za življenje, vendar se sooča z velikim investicijskim razkorakom predvsem v fazi scale-up razvoja podjetij. »Preveč evropskih podjetij se v tej fazi seli na bolj razvite trge, predvsem v ZDA. Potrebujemo več kritične mase kapitala in močnejše regionalne ekosisteme tudi v srednji in jugovzhodni Evropi,« je poudaril.

Dr. Mark Pleško, soustanovitelj podjetja Cosylab, pa je izpostavil pomen ambicije, izvedbe in dostopa do tveganega kapitala za razvoj globalno uspešnih evropskih podjetij.

Pri iniciativi Future 500 poleg IEDC – Poslovne šole Bled sodelujejo tudi SPIRIT Slovenija in MGTŠ, Blejski strateški forum, UMAR, Prva bonitetna agencija d.o.o. – EBONITETE.SI, Better d.o.o., Bosqar Invest in Telemach.

V pripravi metodologije in preizkusu modela na realnih podatkih so sodelovali številni profesorji in raziskovalci iz mednarodnih akademskih inštitucij in tehnoloških podjetij, kot so Atlantic Council ter univerze Harvard, Oxford, Edinburgh, Berlin, Budimpešta in Zagreb.

Naslednja večja predstavitev iniciative bo potekala 31. avgusta 2026 na Bledu, neposredno pred pričetkom Blejskega strateškega foruma, ko bo prvič predstavljen tudi izbor »Future 100 Slovenia« – seznam slovenskih podjetij z največjim potencialom za prihodnjo globalno rast.

