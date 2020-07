Gabrijel Škof sestopil z vrha SDH

Igor Kržan. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Kdo bosta nova nadzornika?

Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH)je z današnjim dnem podal odstopno izjavo in tako po manj kot letu dni odhaja iz vodstva državnega upravljavca premoženja. Škof je z mesta prvega moža SDH odstopil iz osebnih razlogov, ker da se bo posvetil drugim izzivom, že dalj čas pa je bilo slišati nezadovoljstvo z njegovim delom.Za začasnega predsednika uprave SDH je nadzorni svet družbe, ki ga vodiimenoval, ki je družbo začasno vodil že lani v tem času. V upravi ostajata šein»SDH zapuščam v stabilnem položaju in z dobrimi rezultati upravljanja ter izpolnitvi vseh ciljev upravljanja. Verjamem, da bo uprava pod vodstvom Igorja Kržana nadaljevala začrtano delo in da ima institucija dobre strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja, za kar pa je nujno ob uveljavitvi novele zakona o slovenskem odškodninskem skladu zagotoviti tudi ustrezne vire financiranja za poslovanje ter izplačevanje odškodnin po različnih zakonih,« je ob odhodu povedal Gabrijel Škof.Nadzorni svet se je predsedniku uprave zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. V času njegovega vodenja družbe je uprava skupaj z zaposlenimi preverila in optimizirala procese dela, izpeljala reorganizacijo družbe in takpreobrazila družbo za večjo podporo strateškim usmeritvam in ciljem uspešnega in kakovostnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v prihodnje ter drugih nalog po različnih zakonih.Nadzorniški mandat se sredi julija iztečeinu. Po neuradnih informacijah naj bi finančni ministerza njuno mesto vladi predlagalin davčnega svetovalca. Oba mora nato potrditi še državni zbor.