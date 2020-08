Galerija končana, Zala končno brez semaforja

Avgusta lani je bila Zala še popolnoma zaprta. FOTO: Roman Šipić/Delo



Projekt vreden okrog 2,8 milijona evrov

Idrija – Gradbena dela na glavni prometni povezavi med osrednjo Slovenijo in Severno Primorsko, ki so trajala dobri dve leti , se zaključujejo, so za Delo povedali na Direkciji RS za infrastrukturo. Izvajalec del Kolektor CPG je dela zaključil predčasno, promet bo v Zali do ponedeljka še potekal izmenično enosmerno, potem pa bodo semafor dokončno odstranili in sprostili promet. Izvajalec del, kot so dodali na direkciji , mora do odprtja le še pospraviti cestišče in odstraniti gradbeno opremo.Do komisijskega pregleda, načrtovan je za 20. avgust, bo na tem delu cestišča postavljena ustrezna prometna signalizacija, po pregledu in odločitvi komisije pa bo promet vrnjen v prvotno stanje pred začetkom del. Pogodbeni rok za zaključek del sicer poteče konec letošnjega novembra.Sanacijo prometno zelo obremenjene ceste so začeli pred dvema letoma, potem ko so na vozila nekajkrat padle velike skale. Ker nestanovitni kraški teren ni dovoljeval razstrelitve ogromne skale nad sotesko Zale, je bila gradnja galerije najboljša možnost. Najprej so uredili brežine in za dober mesec in pol Zalo povsem zaprli. Čeprav je bila nekajdnevna popolna zapora Zale predvidena tudi v letošnjem poletju, pa so dela tekla tekoče, zato to ni bilo potrebno.Galerija je dolga 105 metrov, ob njej so uredili 1,2 metra širok 'pločnik' za pešce. Projekt gradnje galerije je vreden približno 2,8 milijona evrov. Zapora Zale je bila za lokalne industrijske velikane – Kolektor, Hidrio in Eto – velik udarec, saj so morali tovorni promet preusmeriti na 250 kilometrov dolg obvoz čez Novo Gorico in Tolmin, za vozila do skupne mase 7,5 tone pa so uredili obvoz čez Žiri, Govejek in Marof.Za vse rekonstrukcije državne ceste skozi Zalo na tem in povezanih odsekih ter sanacije obvoznih cest, postavitev podajalno lovilnih sistemov in gradnjo galerije je od leta 2016, ko so se na tem odseku pričeli prvi posegi, do danes država odštela skupno 8,5 milijona evrov, so zapisali na idrijski občinski upravi.