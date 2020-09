Geelyjeva odprta električna platforma

Tekma v smeri množičnosti električne mobilnosti se razplamteva. Potem ko Volkswagen uvaja svojo platformo za izključno električne avtomobile in ko načina za večjo množičnost in dostopnost svojih električnih vozil išče Tesla, je zdaj svoj tovrstni načrt uvaja tudi kitajski tekmec Geely, ki je pred kratkim predstavil »transformacijsko platformo« za električne avtomobile nove dobe.



Geely je predstavil skupno električno osnovo, ki ji sami pravijo sustainable experience architecture (zelo približen prevod: arhitektura pogonsko vzdržnih vozil) in na kateri bodo lahko pripravljali večje ali manjše električne modele, vključno s športnimi terenci, tudi lahka gospodarska vozila in poltovornjake, medosna razdalja pa bi lahko znašala od 180 do kar 330 centimetrov.



Kot so dejali v podjetju, ki ga vodi Li Shufu, bodo osnovo uporabili za avtomobile svojih devetih znamk (med njimi so tudi švedski Volvo in njegovi podznamki Polestar ter Lynk), ponudili pa naj bi jo tudi drugim proizvajalcem, s katerimi da so že v pogovorih. Sicer je Geely tudi devetodstotni delničar v slovitem Daimlerju, za katerega bo razvijal in proizvajal bodočo generacijo modelov znamke Smart.



Ta nova platforma naj bi se doslej razvijala že tri leta, prvi avtomobili naj bi bili na njej pripravljeni že v letih 2021 in 2022 Na predstavitvi so jo sicer prikazali s študijskim vozilom lynk zero concept, ob katerem so optimistično zapisali, da bi lahko imel doseg do kar 700 kilometrov …



Kot je znano, ima množično plaftormo za električne modele tudi Volkswagen, poleg električnih modelov za številne znamke iz svojega koncerna jo bo »posodil« tudi Fordu za enega njegovih evropskih modelov. Električni pionir Tesla sicer kakšnega takšnega posla doslej ni objavil, si pa prav tako prizadeva za veliko večjo množičnost, kot jo je zmogel doslej, in njihov šef Elon Musk je pred časom že nakazal, da bi utegnili biti pripravljeni ponuditi licence za programsko opremo, baterije in pogone. Je tudi znano, da je bil doslej v zelo dobrih odnosih s Volkswagnovim direktorjem Herbertom Diessom.



Prej omenjeni Ford ima tudi svoje ameriške elektronačrte, tako tudi njegov veliki tekmec General Motors, ki je že predstavil baterijsko in pogonsko družino Ultium, zanjo je doslej navdušil Hondo, seveda pa bi jo radi širili tudi drugam zunaj okrilja svojih številnih znamk.



Kot smo že pisali, je bil v zadnjih mesecih eden redkih delov trga, ki je rasel, električni, sicer tudi zaradi subvencij, a vseeno. »Pandemija je jasno pospešila transformacijo v električni pogon in mi smo bolj kot kdaj prej zavezani, da gremo v tej smeri,« je pred kratkim dejal Hakan Samuelsson, prvi mož Volva, ki deluje pod okriljem Geelyja. Do leta 2025 želijo doseči, da bodo polovica njihove prodaje popolnoma električni avtomobili, v kratkem bodo začeli izdelovati električno različico svojega že znanega modela XC 40, vsako leto bodo predstavili vsaj en električni avtomobil.