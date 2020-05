Gen-I lani presegel načrte, zdaj išče 50 novih sodelavcev

Ljubljana – V Skupiniso v letu 2019 presegli vse načrte in ob rekordni prodaji 83,4 TWh električne energije ustvarili za 18,4 odstotka višji dobiček, ki je znašal dobrih 15 milijonov evrov. Pri realizirani prodaji 2,2 milijarde evrov so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, bistveno izboljšali svojo finančno sliko in zadolženost skupine znižali za 27 odstotkov.Kot še navajajo, izjemni rezultati v letošnjem letu kažejo, da je Skupina Gen-I pričakala gospodarsko krizo v izjemni kondiciji in nadaljuje z rastjo na vseh področjih, zaradi česar so se odločili za objavo razpisa za zaposlovanje 50 novih sodelavcev.Predsednik uprave Gen-Ije med drugim poudaril, da je skupina Gen-I ena najhitreje rastočih, prodornih in inovativnih igralcev na evropskem energetskem trgu. »Tretje leto zapored smo ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prihodkov, čisti dobiček pa je prvič v zgodovini presegel 15 milijonov evrov. Pri tem smo povečali število sodelavcev za 25 odstotkov, neto zadolženost pa znižali na manj kot pol EBITDA. Uspešna zgodba temelji na prizadevanju vseh sodelavk in sodelavcev k uresničevanju zelene vizije razvoja Skupine, predvsem pa upoštevanju skupnih vrednot.«Spremembe, ki smo jim priča zaradi epidemije koronavirusa, bodo globoko zarezale v naše navade in obnašanje, še pravi Robert Golob in dodaja, da sta digitalizacija vsega in trajnostna samopreskrba zagotovo trenda, ki se kažeta kot ključna za prihodnost družbe, zato bodo vlaganja v razvoj novih rešitev zelene transformacije samo še okrepili.»Kriza je udarila po energetskem sektorju, pretresla trge in spremenila energetske tokove. Vse to smo prebrodili z vrhunsko ekipo, ki je pravočasno in premišljeno reagirala na te spremembe. Kot prvi dobavitelj električne energije v Sloveniji smo zniževali cene v času, ko so se številna gospodinjstva in mala podjetja znašla v stiski. Ob tem smo pozvali tudi druge gospodarstvenike, da se pridružijo iniciativi, saj verjamemo, da je zdaj čas za solidarnost, in ne za kovanje dobičkov,« je še poudaril predsednik uprave Gen-I.