GEN-I niža ceno elektrike

Ljubljana - GEN-I bo vsem svojim gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem za 15 odstotkov znižal ceno električne energije, in to za tri mesece.



»Kot prvi dobavitelj električne energije v Sloveniji znižujemo cene v času, ko so se številna gospodinjstva in mala podjetja znašla v stiski. Upamo, da bodo naš zgled posnemali vsi gospodarstveniki, ki to zmorejo, ne le energetiki. Zdaj ni čas za kovanje dobičkov in lastne interese, ampak za solidarnost,« je dejal Robert Golob, predsednik uprave GEN-I.

Nižji računi

Kot navajajo v sporočilu za javnost, GEN-I s tem sledi odločitvi vlade in Agencije za energijo, da gospodinjske in male poslovne odjemalce oprosti plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za SPTE in OVE) in tarifne postavke za obračunsko moč. S temi spremembami bo račun elektriko za naslednje tri mesece nižji za več kot 22 odstotkov.



Odjemalci GEN-I bodo dodatnega znižanja deležni že na marčevskem računu; za njihovega povprečnega odjemalca bo tako račun skupaj nižji za skoraj 30 odstotkov. »Podpiramo odločitev ministra Jerneja Vrtovca in vladed. Zavedamo pa se tudi odgovornosti gospodarstva in tudi svoje družbene odgovornosti v trenutnem obdobju. Smo zanesljiv in zaupanja vreden partner našim strankam in v teh trenutkih želimo tudi sami prispevati k temu, da ljudem vsaj malo olajšamo položaj. Vsem prebivalcem Slovenije želim, da ostanejo zdravi,« je še poudaril Robert Golob.