Gen-I vstopa na ameriški trg z elektriko

Pred vstopom na energetski trg ZDA smo se pogovarjali z Maksom Helblom, predsednikom uprave družbe Gen-I. To je zanj prvi intervju, odkar je leta 2023 zasedel položaj. Gen-I ima za Bežigradom v prostorih nekdanje tiskarne moderno infrastrukturo za trgovanje na vseh evropskih borzah, zdaj pa dodaja ekipo desetih strokovnjakov, ki bo sklepala posle na energetskem trgu v ZDA. »Trg elektrike v ZDA se zelo razlikuje od evropskega,« pravi Helbl, ki je po izobrazbi pravnik in je v sicer mladem podjetju s skoraj 20-letnim stažem veteran. Cilj Gen-I je, da se v petih letih iz pomembnega igralca na evropskem energetskem trgu razvije v globalno prisotno energetsko skupino.

Janez Tomažič

Gen-I vstopa na ameriški trg z električno energijo. Zakaj ste se tako odločili?

V ponedeljek v Houstonu, v ameriški zvezni državi Teksas, odpiramo svojo novo hčerinsko družbo v ZDA. Gen-I je 20 let svojega delovanja usmerjal na evropski trg. Začeli smo v Sloveniji in se zgodaj razširili na takrat razvijajoče trge Jugovzhodne Evrope in Srednje Evrope. V zadnjih letih smo na podlagi lastne razvite trgovalne infrastrukture še okrepili svojo prisotnost in se osredotočili na bolj likvidne zahodne trge. V letih 2024 in 2025 smo dodali Nizozemsko, Belgijo, Veliko Britanijo. Leta 2026 pa delamo nov pomemben evolucijski korak. Prvič gremo čez ocean, vstopamo na trg v ZDA.

Kakšne cilje ste si postavili pri projektu odhoda v ZDA?

Iz evropskega trgovca z energenti – poleg električne energije trgujemo tudi z zemeljskim plinom – postajamo globalni igralec. To je pomemben korak v obdobju naše geografske širitve. Že zdaj smo prisotni na 27 trgih v Evropi, ZDA so za nas 28 trg. Vstop na trg ZDA, s tem pa na globalni trg, vidimo kot naraven korak v naši evoluciji glede na dosedanji uspešen razvoj Gen-I na področju trgovanja z energenti. Znanje nam je uspelo osvojiti v dvajsetletnem intenzivnem razvoju. Cilj je postati zanesljiv udeleženec na trgu ZDA, pri čemer se v začetni fazi osredotočamo izključno na trgovanje prek borz, in sicer z energetskimi finančnimi produkti. Veselimo se novih izzivov tega trga, ki je na neki način povsem drugačen od trgov, na katerih smo že prisotni.

Kdaj pa dejansko zaženete podjetje?

Podjetje smo že zagnali, v ponedeljek bo samo uradno odprtje. Prve, testne transakcije smo naredili decembra, ko smo pridobili članstvo na prvih dveh ključnih borzah, hkrati smo že prisotni na dveh trgih ERCOT in MISO, v kratkem pa se pridruži še PJM. Peti januar je bil mejnik, ko smo na trgu ZDA postali aktivni.

Kaj je značilnost ameriškega trga?

Ta trg ima deset geografsko ločenih področij. Sedem jih deluje po principu odprtega trga. Mi smo se odločili za vstop na tri ključne trge. PJM je najbolj vzhodni trg, MISO je centralni trg in ERCOT (Teksas) je najbolj južni trg. To so trgi z največjim trgovalnim volumnom. Hkrati delujemo na dveh borzah, Nodal Exchange in Intercontinental Exchange US (ICE US).

Kako lahko naredimo primerjave z evropskim trgom, ki nam je bolje znan?

Obstaja pomembna razlika med evropskim in ameriškim trgom. V Evropi smo navajeni, da pogosto vsak (nacionalni) trg predstavlja svoje cenovno območje. Zelo poenostavljeno povedano: v Evropi imamo oblikovanih približno 25 cenovnih področij, v ZDA pa je princip popolnoma drugačen – gre za tako imenovani »nodalni« princip oziroma princip vozlišč, v katerem ima vsako vozlišče svojo ceno. Kako to deluje v praksi? V Evropi imamo 25 trgov, v ZDA pa je na vsakem od prej omenjenih trgov več tisoč vozlišč, v katerih se srečata ponudba in povpraševanje. V vsakem se oblikuje samostojen cenovni signal, ki izraža trenutno ceno na konkretnem vozlišču. Tako samo na enem trgu v ZDA, to je PJM, v vsakem trenutku obstaja več kot 10.000 cenovnih točk. Če se torej v Evropi vse dogaja razpršeno na 25 trgih, je v ZDA na enem trgu 10.000 signalov. To omogoča nepredstavljivo pestrost trgovalnih strategij in volatilnost, s tem pa tržnih priložnosti, ki nam jih z napredno analitiko in razvito trgovalno infrastrukturo uspe obvladovati in vselej poiskati poslovni optimum v smislu donosa. To je drugačen trg, a nekaj, kar razumemo in kar z našimi orodji in kompetencami znamo obvladovati.

Če naredimo primerjavo s športom, imamo v Evropi nekakšno evropsko košarkarsko ligo, v ZDA pa imajo NBA ...

Te primerjave med športom in poslom so prave. Na košarko se posebej dobro ne spoznam, gotovo pa gre s tem za »bolj dinamično ligo«, kot je evropski energetski prostor. Tudi ta sicer ni ravno statičen. Priložnosti je tudi v evropskem prostoru dovolj. Potencial, ki smo ga ustvarili v 20 letih, s to širitvijo lahko dodatno izkoristimo na novem trgu.

Ali lahko izluščite kakšno posebnost elektrotrga ZDA?

Ameriški trg je splet tradicionalnega in inovativnega – v desetletjih so ga izoblikovala tradicionalno močna energetska podjetja, kar daje trgu stabilnost. Hkrati v zadnjem obdobju dinamiko trga vse bolj poganja hitro rastoča prisotnost obnovljivih virov energije ob še hitrejši rasti porabe električne energije. Povpraševanje po energiji je precej večje, kot so proizvodne kapacitete, ki so na voljo. Hitra integracija obnovljivih virov, pospešena digitalizacija in eksplozivna rast porabe, tudi na račun gradnje velikih podatkovnih centov, v preteklosti tudi rudarjenje kriptokovancev, vse to poganja dinamiko trga. K temu je treba dodati še vsakokratna tveganja vse bolj izrazitih vremenskih pojavov, sušo v Kaliforniji, orkane in tudi polarni mraz, tudi v Teksasu.

Zakaj ste se odločili ravno za Houston? ZDA so velike.

Houston velja za eno od svetovnih energetskih prestolnic. Najprej smo iz razloga lažje dostopnosti načrtovali New York (PJM), potem pa smo se odločili za Teksas. Prav Houston velja za »energy hub« oziroma eno svetovnih energetskih prestolnic. Tu imajo sedež največje ameriške energetske družbe, obstaja celo »energy coridor«, poslovna četrt z izrazito koncentracijo podjetij, ki so povezana z energetsko industrijo.

Kakšno ekipo boste imeli v ZDA?

Sama lokacija ima kapaciteto za sprejem 20 zaposlenih. Gre za pomanjšano različico našega trgovalnega parketa (ang. trading floor) v Ljubljani, od koder sicer centralno izvajamo vse trgovalne aktivnosti po Evropi. To je prvi tak dislociran trgovalni parket. V prvem letu je naš načrt, da zaposlimo deset sodelavcev. V tem trenutku imamo že dva ameriška trgovca z dolgoletnimi izkušnjami na ameriškem trgu. Eden izhaja iz večjega, korporativnega okolja, drugi pa je bliže okolju zagonskih podjetij oziroma ima izkušnje pri vzpostavljanju nove trgovalne infrastrukture. Poleg same krepitve trgovalne ekipe načrtujemo tudi zaposlitev regionalnega menedžerja. Februarja sta prav tako v ZDA že odšla dva naša slovenska sodelavca, ki se začasno selita v ZDA.

Ali so evropski energetski trgovci že prisotni v ZDA?

Da, nekateri večji evropski igralci so že prisotni. RWE, EDF, Vitol imajo podobne lokacije kot mi.

Vrnimo se v Slovenijo. Potrošniki vas poznajo predvsem kot dobavitelja elektrike, toda vaše delovanje je širše. S čim se še ukvarjate?

Naši najbolj prepoznavni blagovni znamki med končnimi potrošniki sta Pametna energija oziroma v preteklosti Poceni elektrika ter Gen-I Sonce. Ko je Gen-I pred 15 leti vstopil na trg gospodinjskih odjemalcev, se je že umestil kot nov veter konkurence, drznem si celo reči, da kot rušilec cenovnih monopolov. Skozi najkonkurenčnejše cene ter skrbjo za svoje stranke smo si zgradili zaupanje pri potrošnikih. Danes imamo na gospodinjskem segmentu 50-odstotni tržni delež. Gen-I pa je še bistveno več kot zgolj dobava elektrike. Zgodovinsko gledano sta se vzporedno razvijala dva poslovna segmenta, in sicer mednarodno trgovanje na veleprodajnem trgu ter maloprodaja električne energije in zemeljskega plina v vseh segmentih trga končnih odjemalcev – od gospodinjstev, malih in srednjih podjetij do velikih podjetij, dobave za javni sektor. To smo počeli prvih deset let. Leta 2016 smo s samo krepitvijo zavedanja, da se zeleni prehod v energetiki ne more zgoditi sam od sebe, ampak ga je mogoče uresničiti samo z aktivno vključitvijo tudi odjemalcev, vzpostavili nov tretji poslovni segment naših dejavnosti. Zdaj je to segment OVE – inženiring in prodaja energetskih tehnologij – potrošnikom bolj znan pod blagovno znamko Gen-I Sonce, ki je bil leta 2016 kreator produkta malih sončnih elektrarn za potrebe samopreskrbe. Od leta 2024 imamo nov četrti poslovni segment, to so investicije v sončne elektrarne in baterijske hranilnike velikega obsega. To so štiri poslovna področja skupine Gen-I, ki se dopolnjujejo in ustvarjajo sinergije s tem, ko se izvajajo pod isto streho. To je ena največjih konkurenčnih prednosti Gen-I z drugimi energetskimi družbami, ki pa ima prav zaradi komplementarnosti, ki jo gradimo znotraj skupine, izjemen potencial za rast.

Koliko je pomemben mednarodni karakter družbe Gen-I? To v javnosti ni najbolj znano dejstvo.

Mednarodna dejavnost, predvsem ko govorimo o našem trgovalnem delu – prisotnosti na skupno 28 veleprodajnih trgih, je v primerjavi z dobavo energije potrošnikom, javnosti sicer manj vidna, saj poteka prek trgovalnih borz oziroma platform ali pa bilateralno med samimi podjetji, prisotnimi na veleprodajnem trgu. Če pogledamo skozi številke, vidimo, da mednarodni element po prihodkih dosega od 70 do 80 odstotkov celotnih prihodkov skupine Gen-I. Naša mednarodna dimenzija poslovanja, ne samo da bistveno zaznamuje karakter podjetja, ampak dokazuje, da podjetje s slovenskim lastništvom, s sedežem v Sloveniji, lahko iz startupa zraste v globalno relevantnega igralca, široko prepoznanega v mednarodnem okolju. Marsikdo ne ve, da je skupina Gen-I lani od organizacije Energy Risk Commodity Ratings dobila priznanje za najboljšega trgovca z energenti v Evropi. To temelji na ocenah, ki jih v izboru dajo neposredno udeleženi konkurenti. Ne samo za kategorijo elektrike, pač pa med vsemi trgovci z energenti. To je potrditev, da smo v zadnjih 20 letih delali dobro. Prehod v ZDA je naravna, organska evolucija. Še pomembneje pa je izpostaviti, da naša izrazita mednarodna aktivnost omogoča, da Gen-I svojim odjemalcem v Sloveniji zagotavlja najboljše možne pogoje oskrbe. Na 27 borzah 24 ur na dan in sedem dni v tednu iščemo priložnost, kje v vsakem trenutku najceneje zagotoviti energijo, da jo lahko dostavimo odjemalcem v Slovenijo.

Ali je ta ekosistem za obvladovanje trgovanja za elektriko zrasel na slovenskem znanju?

Vse, kar počnemo, je izključno produkt našega znanja in izkušenj, ki smo jih pridobili v letih nenehnega razvoja in rasti. Zaradi specifik organizacije našega delovanja na področju trgovanja, na trgu ne obstajajo univerzalne rešitve, ki bi jih lahko preprosto kupili na trgu in implementirali. Vse algoritme, ki jih uporabljamo pri svojem delovanju, smo razvili sami, zaledni sistemi, analitika, vse so plod našega znanja. Na vsakega trgovca imamo dva tržna analitika, ki pripravljata podatke za tržne strategije oziroma podatke, ki vplivajo na cenovno dinamiko, kot so vreme, gibanje cen drugih energentov. S tem znanjem in trgovalno infarstukturo, ki jo vzpostavimo na vsakem trgu, širimo svojo mednarodno prisotnost. »Nihče ni prerok v lastni deželi« je rek, ki izhaja iz biblije. Žal pogosto tudi pri nas velja, da šele ko si v tujini najboljši, si dovolj dober doma.

Občasno je v javnosti slišati komentarje, da je Gen-I zgolj prodajalec elektrike iz nuklearke Krško in nič drugega ter da za ta posel ni treba biti posebej inovativen. Kako to komentirate?

(Smeh, op. a.). To je, kot kaže, neki urbani mit, ki se poskuša ustvariti predvsem v zadnjem obdobju, a ta z dejanskim stanjem nima prav nič skupnega. Ne, to nikakor ne drži! Najbolj preprost odgovor ponudijo številke. Celotni obseg trgovanja Gen-I na vseh trgih znaša od 150 do 250 teravatnih ur na leto. Celotna Slovenija porabi približno 13 teravatnih ur na leto, pri čemer v zadnjih letih potrošnja celo pada. Celotna Evropa je nekoliko v upadu oziroma stagnira. Če pogledamo celokupno proizvodnjo skupine Gen energija, v katero spada tudi nuklearna Krško, ta znaša približno tri teravatne ure na leto. Povprečno je torej v zadnjih desetih letih količina trgovane električne energije, ki je imela izvor iz proizvodnih enot skupine Gen, torej vključno s krško jedrsko elektrarno, predstavljala povprečno zgolj okrog tri odstotke portfelja Gen-I. Gen energija, d. o. o., kot krovna družba skupine Gen je družbenik Gen-I. Leta 2006 je Gen energija vstopila v lastništvo Gen-I prav z namenom, da bi si prek izvajanja servisne vloge Gen-I zagotovila dostop do energetskih trgov, ki so jih proizvodne enote skupine Gen nujno potrebovale za cenovno ščitenje proizvedene električne energije. Vsi proizvodni viri morajo imeti dostop do trgov, da lahko cenovno zaščitijo ter učinkovito prodajo svojo proizvedeno energijo. Gen energija, kot leta 2006 na novo vzpostavljen energetski steber, v nasprotju s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) namreč ni imela svoje lastne trgovalne infrastrukture. To so si v družbeni pogodbi zagotovili s 50-odstotno dokapitalizacijo takrat zasebne družbe Istrabenz-Gorenje, trgovanje in prodaja električne energije, ki se je preimenovala v Gen-I. Gen energija je pri tem tudi vselej samostojno določala, kdaj in v kakšnem obsegu bo prek storitve dostopa do trga, ki jo je zanj vršil Gen-i, izvajala prodaje električne energije na trg. Te so se vselej izvajale po vnaprej definiranih tržnih indeksih glede na aktualne cene referenčnih energetskih borz. V zgodnjih obdobjih razvoja Gen-I je bila ta storitev za nas pomembna točka dostopa do energije v Sloveniji, na podlagi katere smo ob takrat manjši mednarodni infrastrukturi lahko dodatno optimizirali svoje tržne strategije, mednarodno prisotnost, Gen pa je ob samem dostopu do trga istočasno pomenil vir za količinsko obvladovanje tveganj. S hitro rastjo naše mednarodne prisotnosti in povečevanjem obsega našega trgovanja v tujini se je sorazmerni delež energije iz proizvodnih virov zmanjšal na prej omenjeni odstotek. Konec leta 2024 je bila na predlog družbenika Gen Energija navedena obveznost trženja izbrisana iz družbene pogodbe Gen-I.

Rekli ste, da so hranilniki postali četrti steber podjetja. Pred kratkim ste opravili dva posla upravljanja hranilnikov v Bolgariji in Romuniji. Ali nam lahko razložite logiko in smisel posla.

Prvi posel upravljanja velikega baterijskega hranilnika v tujini je bil zaključen novembra lani s partnerjem Sunotec v Bolgariji. Gre za dva velika hranilnika. Eden ima kapaciteto 150 megavatov, drugi pa 50 megavatov. Tretja transakcija, ki jo omenjate, je z romunskim partnerjem Rpower, hranilnik ima kapaciteto 127 megavatov. To je segment upravljanja in optimizacije velikih baterijskih hranilnikov, ki ima izjemen potencial. Za gradnjo baterijskih hranilnikov električne energije so namenjene ogromne investicije. Zaradi visoke ravni investicij v proizvodnjo električne energije iz OVE, pri fotovoltaičnih elektrarnah lahko prihaja ob intenzivni proizvodnji v določenih urah, praviloma med 11. in 16. uro, do presežka elektrike v sistemu, zaradi česar se takrat lahko oblikujejo negativne cene. Ker je proizvodnja odvisna od vremenskih vplivov, se po drugi strani v času nižje proizvodnje lahko pojavijo v sistemu primanjkljaji, kar še dodatno vpliva na nepredvidljivost in volatilnost cen. Da bi ta trend izravnali, so hranilniki izvrsten izravnalni mehanizem. Letos bo v Evropi zgrajenih za 30 gigavatnih ur dodatnih hranilniških kapacitet. Do leta 2030 se predvideva rast do 500 gigavatnih ur. Na podlagi znanja in naše mednarodne trgovalne infrastrukture izvajamo optimizacijo trženja energije prek hranilnikov. Upravljamo cikle polnjenja in praznjenja ter na podlagi vključitve hranilnika na veleprodajne trge znotraj dneva oziroma za dan vnaprej zagotavljamo učinkovito monetizacijo tega hranilnika. Po domače povedano, zagotavljamo čim večji donos. Naš poslovni model temelji na tem, da si z lastnikom po določenem ključu razdelimo prihodke.

Gen-I je na področju velikih baterijskih hranilnikov prisoten v treh svojih poslovnih segmentih. Upravljanje prek trgovanja je segment, ki smo ga razvili v zadnjem letu. To je zelo iskan produkt, saj primerljivega znanja in kompetenc, kakršne smo razvili v Gen-I, na trgu ni veliko. Tu se Gen-I umešča kot največji upravljavec v Jugovzhodni Evropi. Poleg že sklenjenih pogodb ocenjujemo, da bi letos presegli skupno tisoč megavatov kapacitet v upravljanju. Drug poslovni segment, ki je prav tako aktiven na področju velikih baterijskih hranilnikov, izvajamo na segmentu inženiring OVE, ki se izvaja prek naše družbe Gen-I Sonce. Z znanjem, ki smo ga pridobili v preteklosti na področju gradnje velikih sončnih elektrarn, danes v Jugovzhodni in Srednji Evropi gradimo hranilniške kapacitete za trg. Tretji segment pa so naše lastne investicije v OVE, trenutno v največji meri prav v baterijske hranilnike. Te izvaja družba Gen-I Invest, ki kupuje že izgrajene hranilnike, te pa nato upravljamo sami.

Kako si zagotavljate kader? To je zelo specializirano osebje, ki ga je težko pridobiti.

Naši zaposleni so naš največji kapital. Za tem brezpogojno stojimo od prvega dneva. Tudi danes so naša najpomembnejša prioriteta ljudje ter vlaganje v njihov razvoj in znanje. Nimamo veliko lastnih proizvodnih virov, naš ključni kapital so naše znanje, ambicije.

Tudi sicer v Gen-I pridobivanju in razvoju lastnih visoko kvalificiranih kadrov namenjamo posebno pozornost. Pri selekciji se ne omejujemo zgolj na domače okolje, temveč poskušamo najboljše kadre pridobiti iz mednarodnega okolja. Eden od takšnih programov je tako imenovani Trading Challenge, s katerim poskušamo skozi šesttedenski program izobraževanja virtualnega trgovanja, ki ga vodijo naši strokovnjaki, navdušiti čim večji krog mladih strokovnjakov na področju trgovanja in analitike. Dokaz stalnice uspešnega razvoja potrdi že dejstvo, da Gen-i zdaj zaposluje 800 strokovnjakov. Ko sem se sam pridružil ekipi spomladi leta 2007, sem imel številko zaposlitve 12.

Povprečna starost v Gen-I je skoraj 35 let. Zanima nas kader iz širšega okolja, tako začetniki kot že profiliran kader. Posebej nas zanima tudi domač kader, ki je odšel v tujino, se tam dokazal, pridobil izkušnje in išče izziv, ki bi upravičil njihov prihod domov. Smo redni finalist Dnevnikove Zlate niti, nagrajeni smo bili kot najuglednejši delodajalec, in še bi lahko našteval.

Kader torej pridobivate. Kako pa se lotevate razvoja podjetja?

Če hočeš biti najbolj konkurenčen, se moraš ves čas razvijati. Trg ne čaka. Upam si trditi, da je razvoj naša edina stalnica. Fleksibilnost in odzivanje na spremembe je zelo pomembno. Že od začetka smo delovali nekoliko drugače v primerjavi z drugimi, ki so bili tradicionalno del te industrije. Začeli smo z nič, usmerili smo se v to, da nam razvoj odpira potencial. Bili smo tudi disruptor, pogosto smo naleteli na neodobravanje drugih deležnikov, ker smo bili nekonvencionalni – postavljali smo nove standarde in imeli pogum za to. Tudi sebi smo standarde postavljali vsak dan višje. Spomnimo se našega vstopa na trg preskrbe z električno energijo gospodinjskih odjemalcev pred več kot 15 leti. Postavil je nove standarde konkurence na tem trgu. Prav tako še zdaj velja, da je vstop Gen-I v segment preskrbe z zemeljskim plinom povzročil enega od najvišjih odstotkov zamenjave dobavitelja v obdobju nekaj dni, kar jih je zaznal energetski trg v Evropi. Dokazali smo, da lahko takrat malo podjetje poruši razmerja na trgu velikih igralcev.

Leta 2016 smo z Gen-I Sonce, s katerim smo ustvarili produkt samopreskrbe, slehernemu potrošniku omogočili odločitev, da si priskrbi svoj neodvisni vir energije. Bili smo prvi, ki smo izdali zeleno obveznico. Zdaj se ukvarjamo z upravljanjem hranilnikov ... Ključno je, da tudi skozi evolucijo družbe zagotavljaš – od garažnega podjetja do globalne korporacije –, ohranjaš oziroma vzdržuješ ambicijo razvoja, da ne zaspiš. To je najbolj izrazit DNK podjetja. Za nas krize niso nepremagljiv problem. Vedno smo se znali odzvati, se prilagoditi in iz položaja potegniti najbolj pozitivno.

Velja še eno zakoreninjeno prepričanje, ki pa je zmotno, in sicer da naj bi Gen-I med energetsko draginjo leta 2022 dobil podporo države, ko so nastopile likvidnostne težave energetskih družb. Gen-I ni iz tega naslova prejel niti evra, prav tako na srečo ni potreboval poroštva. Vse zahteve bank, klirinških bank, nam je uspelo uspešno samostojno servisirati. Javnost tega ne pozna. Mi izziv, ki se pojavi, rešimo.

Kje vidite podjetje čez pet let?

Ko govorimo o velikosti podjetja, največkrat vsi vprašajo, kakšen bo donos, EBITDA in drugi ključni finančni kazalniki. To je vsekakor pomemben pogled, ni pa edini. Želimo, da bo Gen-I do leta 2030 globalna energetska skupina, prisotna na več celinah. Ne glede na geografsko širino bo tudi v prihodnje ostala naša zaveza zagotavljanje najugodnejših cenovnih in drugih pogojev za naše odjemalce v Sloveniji in v tujini. Zaradi močne mednarodne prisotnosti, naprednih trgovalnih znanj in lastne infrastrukture bo prepoznana kot stabilen in zaupanja vreden partner v očeh odjemalcev, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. Njena največja vrednost so in bodo njeni zaposleni.

Še naprej bomo prispevali k energetski prihodnosti Slovenije in Evrope. Samo dva milijona nas je, zato si želimo, da bi bili ponosni na slovenska podjetja, ki so uspešna na mednarodnih trgih.