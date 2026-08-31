Gen-I zamrznil cene elektrike do konca leta 2027

Družba Gen-I je sporočila, da gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem do konca prihodnjega leta ne bo zvišala cen električne energije iz rednih cenikov. Zaveza bo veljala za obstoječe odjemalce in tiste, ki bodo sklenili pogodbo z dobaviteljem najpozneje do 31. decembra.

Za gospodinjstva bodo tako veljale cene, uvedene 1. marca lani. Kilovatna ura brez davka na dodano vrednost stane 0,11990 evra v višji, 0,09790 evra v nižji in 0,10890 evra v enotni tarifi. Z 22-odstotnim davkom cene znašajo 0,14628, 0,11944 oziroma 0,13286 evra na kilovatno uro, je razvidno iz rednega cenika Gen-I za gospodinjstva.

Za male poslovne odjemalce bo dobavitelj ohranil cene, veljavne od 1. decembra 2024. Brez davka znašajo 0,13990 evra na kilovatno uro v višji, 0,11690 evra v nižji in 0,12990 evra v enotni tarifi. Podrobnosti so objavljene v ceniku za male poslovne odjemalce.

Končni račun se lahko zviša

Napoved se nanaša na ceno dobavljene električne energije, ki jo določa dobavitelj. Ne zagotavlja pa, da bo do konca leta 2027 nespremenjen celoten znesek na položnici.

Cene iz rednih cenikov namreč ne vključujejo omrežnine, trošarine, prispevkov in drugih dajatev, ki jih določajo država, agencija za energijo oziroma pristojni operaterji. Sprememba teh postavk ali drugačna poraba elektrike bi zato lahko vplivala na končni račun tudi ob nespremenjeni ceni energije.

Gen-I utemeljuje odločitev z negotovimi razmerami na mednarodnih energetskih trgih ter s sposobnostjo dolgoročnega upravljanja nabave in cenovnih tveganj. Skupina neprekinjeno trguje na 27 energetskih trgih.

»Odjemalcem si želimo omogočiti lažje načrtovanje stroškov ter jih zaščititi pred morebitnimi prihodnjimi cenovnimi pritiski na energetskih trgih,« je ob napovedi dejal predsednik uprave Maks Helbl.

Zaveza ni predstavljena kot časovno omejena akcijska ponudba ali nov produkt, temveč kot podaljšanje veljavnosti sedanjih rednih cen. Za presojo njene konkurenčnosti za vsakega uporabnika bo treba cene Gen-I primerjati s ponudbami drugih dobaviteljev, vključno z morebitnimi popusti, mesečnimi nadomestili in pogoji posameznih pogodb.