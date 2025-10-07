  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    FOTO: Geneplanet
    Galerija
    FOTO: Geneplanet
    Janez Tomažič
    7. 10. 2025 | 13:11
    7. 10. 2025 | 13:33
    2:09
    A+A-

    Okrožno sodišče v Ljubljani je 2. septembra letos s sklepom, izdanim na podlagi Izjavi Specializiranega državnega tožilstva RS z dne 1. septembra 2025, ustavilo preiskavo v zadevi dobave respiratorjev, ki jih je v času covida-19 dobavila hčerinska družba GenePlanet Diagnostika, so sporočili iz družbe Geneplanet. Ventilatorje je država spomladi leta 2020 kupila od podjetja Geneplanet. Maja 2022 je Nacionalni preiskovalni urad v zadevi ventilatorji na tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper Zdravka Počivalška zaradi suma zlorabe uradnega položaja.

    Tožilstvo je kot razlog navedlo, da ni dokazov, da bi bilo storjeno kaznivo dejanje. Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih, so poudarili v družbi Geneplanet.

    Sodišče je v obrazložitvi poudarilo, da so bili respiratorji ustrezni in uporabljani v zdravstvenih ustanovah, pri čemer Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke v nadzoru ni ugotovila nepravilnosti. S tem je postopek zaključen.

    Respiratorji so delovali in se uporabljali pri zdravljenju bolnikov. Nadzorni organi niso ugotovili nobenih kršitev. Odločitev sodišča temelji na vsebinski presoji dejstev, brez procesnih obvodov ali zastaranja.

    Na omrežju X je Zdravko Počivalšek med drugim zapisal, da sta tožilstvo, ki je od pregona odstopilo, in sodišče, ki je preiskavo ustavilo, ugotovila, da niso nikogar preferirali in da niso delali mimo zakonov.

    Geneplanet je mednarodno, hitro rastoče podjetje, na področju genomike.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Po dveh letih

    Ni dokazov: Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Počivalška zaradi ventilatorjev

    Maja 2022 je Nacionalni preiskovalni urad na tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper Počivalška zaradi suma zlorabe uradnega položaja.
    6. 10. 2025 | 21:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija vpisuje v novo generacijo izvoznih menedžerjev

    Slovenska podjetja se na mednarodne trge še vedno pogosto podajajo brez jasne strategije in ustreznega načrtovanja, kar zmanjšuje njihove možnosti za uspeh.
    Promo Delo 4. 3. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Preiskava

    Zapleti z ventilatorji Zdravka Počivalška

    V eni od zdravstvenih ustanov so dobavljene ventilatorje izločili iz uporabe že po nekaj dneh uporabe.
    Aleksandar Lukić 12. 3. 2024 | 06:30
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Geneplanetkoronavirusvlada

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrla kraljica erotičnih romanov

    Jilly Cooper se je poklonila tudi njena prijateljica kraljica Camilla.
    7. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljanski maraton

    Na 42-kilometrskem teku rekordno število prijav, več kot polovica iz tujine

    Vsega skupaj se je prijavilo 19.379 tekačev, največ za desetkilometrsko preizkušnjo. Za več kot četrtino več prijav kot lani.
    7. 10. 2025 | 13:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo