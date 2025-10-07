Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

Okrožno sodišče v Ljubljani je 2. septembra letos s sklepom, izdanim na podlagi Izjavi Specializiranega državnega tožilstva RS z dne 1. septembra 2025, ustavilo preiskavo v zadevi dobave respiratorjev, ki jih je v času covida-19 dobavila hčerinska družba GenePlanet Diagnostika, so sporočili iz družbe Geneplanet. Ventilatorje je država spomladi leta 2020 kupila od podjetja Geneplanet. Maja 2022 je Nacionalni preiskovalni urad v zadevi ventilatorji na tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper Zdravka Počivalška zaradi suma zlorabe uradnega položaja.

Tožilstvo je kot razlog navedlo, da ni dokazov, da bi bilo storjeno kaznivo dejanje. Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih, so poudarili v družbi Geneplanet.

Sodišče je v obrazložitvi poudarilo, da so bili respiratorji ustrezni in uporabljani v zdravstvenih ustanovah, pri čemer Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke v nadzoru ni ugotovila nepravilnosti. S tem je postopek zaključen.

Respiratorji so delovali in se uporabljali pri zdravljenju bolnikov. Nadzorni organi niso ugotovili nobenih kršitev. Odločitev sodišča temelji na vsebinski presoji dejstev, brez procesnih obvodov ali zastaranja.

Na omrežju X je Zdravko Počivalšek med drugim zapisal, da sta tožilstvo, ki je od pregona odstopilo, in sodišče, ki je preiskavo ustavilo, ugotovila, da niso nikogar preferirali in da niso delali mimo zakonov.

Geneplanet je mednarodno, hitro rastoče podjetje, na področju genomike.