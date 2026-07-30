GenePlanet pridobil novega vlagatelja

Po treh letih hitre rasti – širitvi s 24 na več kot 50 trgov, štirih strateških prevzemih, vzpostavitvi certificirane panevropske laboratorijske platforme ter izjemnega napredka na področju genetskega testiranja – je slovensko biotehnološko podjetje GenePlanet pridobilo novega vlagatelja, ki bo podprl njegovo naslednjo fazo globalne rasti, so sporočili iz družbe GenePlanet. Družba Lauxera Capital Partners, specializirani vlagatelj na področju zdravstvenih tehnologij s sedežema v Parizu in San Franciscu, se pridružuje lastniški strukturi podjetja GenePlanet. S tem podjetje vstopa v novo fazo rasti, partnerstvo pa prinaša globoko poznavanje diagnostike ter neposreden dostop do trga Zahodne Evrope in ZDA.

Po treh letih tesnega partnerstva se iz GenePlaneta delno umika družba BlackPeak Capital, ki vseeno ostaja pomemben delničar ter bo tudi v prihodnje podpirala ustanovitelja pri nadaljnji rasti in mednarodni širitvi podjetja. GenePlanet, biotehniško podjetje, ki ga je leta 2008 ustanovil slovenski podjetnik Marko Bitenc, je v zadnjih letih zraslo v eno vodilnih evropskih platform na področju genomike in laboratorijskih storitev. Po vsem svetu namreč zagotavlja napredno genetsko testiranje.

Ko je BlackPeak Capital leta 2023 investiral v GenePlanet, je podjetje poslovalo v 24 državah in delovalo predvsem kot celoviti ponudnik genetskih storitev z enim centraliziranim laboratorijem v Zagrebu na Hrvaškem ter začetno linijo lastnih testov, so pojasnili v Geneplanetu.

Marko Bitenc FOTO: Www.samirahim.com

V naslednjih treh letih se je prisotnost podjetja na tujih trgih več kot podvojila – danes posluje na več kot 50 trgih v Evropi, Aziji, Latinski in Srednji Ameriki ter Afriki. Uspešno je integriralo štiri strateške prevzeme, s katerimi je razširilo svoje tehnološke zmogljivosti, licence, geografsko prisotnost in strokovni kader.

GenePlanet ima sedež v Ljubljani, osrednje vozlišče pa predstavlja laboratorij v Zagrebu, ki je zdaj del certificirane vseevropske laboratorijske platforme z dodatnimi centri na Švedskem in Madžarskem, kar omogoča hitro izvedbo storitev po vsem svetu.

V treh do petih letih omogočiti izstop zgodnjim vlagateljem

Vstop družbe Lauxera Capital Partners predstavlja pomemben mejnik v ambiciji GenePlaneta, da postane eden vodilnih svetovnih ponudnikov napredne diagnostike, personaliziranega zdravstva in onkologije. Lauxera prinaša preverjene pristope pri razvoju in širitvi podjetij na področju ved o življenju, močno mrežo strokovnjakov iz te industrije ter ključno znanje za vstop na ameriški trg.

S podporo Lauxere namerava GenePlanet razširiti svoj portfelj lastnih genetskih testov na področji onkologije in redkih bolezni ter pospešiti širitev na visoko donosne trge Zahodne Evrope in Združenih držav Amerike, vključno s hitrejšim pridobivanjem regulatornih dovoljenj in kritja stroškov iz zavarovalnic, kjer je to mogoče. Nova kapitalska struktura je zasnovana tako, da bo podpirala agresivno organsko rast, nadaljnjo geografsko širitev in dodatne prevzeme, predvsem na novih trgih ter na sorodnih področjih genetskega testiranja.

Cilj GenePlaneta je v prihodnjih treh do petih letih omogočiti popoln izstop zgodnjim vlagateljem. Ustanovitelj GenePlaneta Marko Bitenc pravi: »Zdaj imamo resnično priložnost, da postanemo samorog.«

Samorogi so v finančnem žargonu podjetja, ki so ocenjena oziroma prodana za milijardo dolarjev. Definiciji samoroga se je sicer najbolj približala družba Outfit7, ki je razvila animiranega junaka Talking Tom. Družba je bila prodana kitajskim vlagateljem za skoraj milijardo dolarjev.

Victor Decrion, partner družbe Lauxera Capital Partners, pojasnjuje: »Verjamemo, da bodo naslednjo generacijo infrastrukture za sekvenciranje v Evropi gradila podjetja, kot je GenePlanet – podjetja, ki združujejo znanstveno odličnost, poslovno znanje in podjetniško vizijo pacientom po vsej Evropi omogočati koristi personalizirane medicine, ki temelji na genomiki.«