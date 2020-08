Generali Growth Equity Fund pridobil 65 milijonov evrov sredstev

Država bi morala davčno stimulirati zasebni kapital za dolgoročnejše naložbe Preberite še:

Vlagatelji prepoznali potencial rasti

Družbi Generali Investments, ki upravlja sklad zasebnega kapitala Generali Growth Equity Fund, je uspelo od vlagateljev pridobiti 65 milijonov evrov sredstev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot odgovoren sovlagatelj želijo sodelovati z ambicioznimi podjetniki, ki želijo svojo uspešno zgodbo nadgraditi, pravi Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kaj je Generali Growth Equity Fund?

Ljubljana – Družbi Generali Investments , ki upravlja sklad zasebnega kapitala Generali Growth Equity Fund, je uspelo od domačih in mednarodnih vlagateljev pridobiti 65 milijonov evrov sredstev. S tem je sklad dosegel maksimalni možen znesek velikosti, navajajo v družbi. Generali Growth Equity Fund je pridobil zaveze raznolike strukture vlagateljev. Med njimi so večji slovenski in mednarodni institucionalni vlagatelji, predvsem pokojninske družbe in zavarovalnice, ter posamezniki, ki se uvrščajo med tako imenovane dobro poučene profesionalne vlagatelje.Sklad zasebnega kapitala investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, gradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. V njegovem naloženem portfelju so trenutno tri podjetja, katerim so skupni trajnostna usmerjenost, visoka tehnološka razvitost in sledenje trendom ter izjemen potencial za rast, navajajo v družbi.Predsednik uprave družbe Generali Investmentsmed drugim poudarja, da so veseli, ker so vlagatelji prepoznali potencial rasti in tudi pomen, ki ga ima industrija skladov zasebnega kapitala za mala in srednja podjetja, posebno v takih negotovih časih, ko je stabilna lastniška struktura tista, ki ohranja in podpira podjetja pri nemotenem poslovnem razvoju.»Marsikatero podjetje z dobro idejo in ambiciozno ekipo ravno v času takih izzivov, kot so zdaj, na trgu ne izkoristi svojega polnega potenciala, ker nima stabilnih virov financiranja. Trenutne sheme državne pomoči ali bančnih rešitev pa so zanj neustrezne ali pa mu ne nudijo dovolj podpore. Veseli nas, da imamo podporo vlagateljev in uspešno razvijamo industrijo skladov zasebnega kapitala v Sloveniji, saj s tem prispevamo k ustreznemu financiranju in ugodnemu okolju za razvoj in rast gonila slovenskega gospodarstva – to je malih in srednjih podjetij.«Ob tem pa je, direktor sektorja zasebnega kapitala, dodal, da so hvaležni za močno podporo vlagateljev, posebno v trenutnem zelo posebnem tržnem okolju. Po njegovih besedah je bil sklad Generali Growth Equity ustanovljen, da bi podjetniškim zvezdam pomagali pri rasti v globalne zmagovalce in trenutne tržne razmere izkazujejo, kako pomembna je njihova vloga. Kot odgovoren sovlagatelj, še pravi Mastnak, želijo sodelovati in že sodelujejo z ambicioznimi podjetniki, ki želijo svojo uspešno zgodbo nadgraditi. Za njimi je tudi uspešno prvo polletje sklada, saj so v portfelju naložb tri perspektivna podjetja.Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Konec letošnjega prvega polletja je imela v vseh svojih produktih (skladih UCITS, alternativnih investicijskih skladih in mandatih) v upravljanju skupaj več kot 1,1 milijarde evrov sredstev 51.000 zasebnih in institucionalnih vlagateljev.Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazilastniškemu financiranju slovenskih malih in srednje velikih podjetij ter podjetij mid-cap. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov evrov lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov evrov pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev prek programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev, namenjenih za slovenska podjetja, preseže 150 milijonov evrov, kar bi pomenilo vsaj trikratnik sredstev SID banke, še navajajo v družbi.