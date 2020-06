Generali Investments utrjuje svoj položaj v Severni Makedoniji

Država bi morala davčno stimulirati zasebni kapital za dolgoročnejše naložbe Preberite še:

Postati eden izmed največjih upravljavcev premoženja v JV Evropi

Vizija Generali Investments je postati eden izmed največjih upravljavcev premoženja v Jugovzhodni Evropi, pravi predsednik uprave Generali Investments Luka Podlogar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Generali Investments, družba za upravljanje, ki upravlja Generali Krovni sklad, je v postopku podpisa pogodbe o nakupu družbe Ilirika FM AD Skopje, s čimer Generali Investments kot drugi največji upravljavec premoženja utrjuje svoj položaj v Severni Makedoniji.Generali Investments, družba za upravljanje, iz Ljubljane je v postopku podpisa pogodbe o nakupu družbe Ilirika FM AD Skopje prek postopka združitve z Generali Investments AD Skopje, odvisne družbe Generali Investments Slovenija, s čimer povečuje svoj tržni delež v Severni Makedoniji na 26 odstotkov, so sporočili iz družbe.Generali Investments AD Skopje je bil ustanovljen leta 2008 in upravlja štiri investicijske sklade s 31,3 milijona evrov sredstev v upravljanju. Po združitvi z Ilirika FM AD Skopje se bodo sredstva v upravljanju povečala na skupaj 46 milijonov evrov in 3900 vlagateljev.Vizija Generali Investments je postati eden izmed največjih upravljavcev premoženja v Jugovzhodni Evropi, pravi predsednik uprave Generali Investments Luka Podlogar, in dodaja, da s to transakcijo utrjujejo svoj položaj v Severni Makedoniji. »Pod okriljem Skupine Generali so meje našega delovanja odprte, delamo v globalnem okolju, ki zagotavlja podporo, in izkoriščanje priložnosti s ciljem izkoristiti jih v dobro naših vlagateljev.«Globalno ima Generali Investments, del skupine, ki pokriva upravljanje premoženja, v upravljanju 630 milijard evrov sredstev, v državah CEE pa 23 milijard evrov sredstev, kar uvršča Generali Investments med največje družbe za upravljanje v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.