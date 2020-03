Generali ustanovil sklad v višini 100 milijonov evrov za premagovanje koronakrize

Skupina Generali - pomemben tržni delež imajo tudi v Sloveniii - je ustanovila izredni mednarodni sklad v višini 100 milijonov evrov, ki se bo spopadel s trenutno krizo ob izbruhu bolezni COVID-19. Sklad, ki bo pomagal predvsem v Italiji, bo na voljo tudi v drugih državah, kjer posluje Generali. Cilj sklada je, da v srednjeročnem obdobju podpre prizadevanja za gospodarsko obnovo v prizadetih državah. V sklad bodo lahko prispevali tudi zaposleni družbe Generali, so sporočili iz Generali.



Predsednik družbe Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, in generalni direktor Skupine Generali, Philippe Donnet, sta ob tem izjavila: »Z izrednim skladom namenjamo konkreten nabor sredstev za takojšen odziv na krizo covid-19. Generali želi biti med vodilnimi v mednarodni skupnosti pri soočanju z zdravstveno krizo, ki je hkrati tudi gospodarska kriza. V tem boju moramo vsi delovati skupaj. Smo del italijanske in evropske zgodovine ter skladno z našim izročilom moramo in bomo za dobro vseh storili vse, kar je v naši moči.«



Prva tranša do 30 milijonov evrov bo takoj na voljo za pomoč v izrednih razmerah v Italiji. Prednostne naložbe bodo določene v dogovoru z italijanskim nacionalnim zdravstvenim sistemom in civilno zaščito (Protezione Civile).



Preostala sredstva bodo namenjena za primere, pri katerih lahko Skupina doseže pomemben neposredni učinek: za stranke Skupine Generali, ki so v težkih razmerah zaradi krize - kot so npr. mala in srednje velika podjetja v panogah, ki jih je kriza najbolj prizadela, ter njihovi zaposleni.