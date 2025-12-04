Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

Kalin Dimtchev, prvi mož regije Adriatik v Microsoftu, že leta spremlja in aktivno sodeluje v digitalnem razvoju držav jugovzhodne Evrope, med njimi tudi Slovenije. V pogovoru razgrne, kako hitro napreduje uvajanje umetne inteligence pri nas, kakšno vlogo ima Microsoft pri krepitvi digitalne suverenosti in zakaj generativna orodja niso nadomestitev, temveč pospeševalnik človeške ustvarjalnosti. Z njim smo se dotaknili ključnih strateških usmeritev podjetja, trajnostnih izzivov novih tehnologij in sprememb, ki jih prinaša inteligentna doba.

Microsoft ima pomembno vlogo pri spodbujanju digitalizacije v jadranski regiji. Kako bi opisali svoje strateške prioritete za prihodnja leta, zlasti v Sloveniji?

Vstop Slovenije v skupino D9+ potrjuje njen položaj med vodilnimi evropskimi državami na področju digitalne preobrazbe. Zagotovo k temu prispevajo tudi preizadevanja Ministrstva za digitalno preobrazbo in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, saj bo Slovenija gostila eno od šestih novih evropskih tovarn umetne inteligence. Te bodo temeljile na zmogljivih superračunalnikih, ki bodo pospešili raziskave, inovacije in krepili digitalno suverenost Evrope. Nov pomemben korak pa je zagotovo tudi razpis vlade za vzpostavitev nacionalne platforme generativne umetne inteligence, ki bo vsem prebivalcem omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence.

Microsoft je del slovenske zgodbe že več kot tri desetletja, pri čemer nismo zgolj ponudnik tehnologije, ampak tudi zaupanja vreden partner. Z namenom, da ideje spremenimo v resnične dosežke, naša ekipa s sedežem v Ljubljani nadaljuje delovanje na lokalni ravni, kjer sodeluje z močnim ekosistemom partnerjev, med katerimi so Span, Comtrade, Crayon, ADD, Cloud Services, B2 BI in Be-terna.

To pomeni, da orodja, kot so Copilot, Microsoft Fabric in naš zaupanja vreden oblak, vključujemo v vsakdanje delo, hkrati pa ostajamo popolnoma usklajeni z EU-direktivo NIS2, Zakonom o kibernetski odpornosti in drugimi standardi Evropske unije, kot so GDPR, AI Act. Ne nazadnje mora tehnologija služiti ljudem in ne obratno.

Kako vidite prispevek umetne inteligence h gospodarski rasti in konkurenčnosti v jugovzhodni Evropi in kakšno vlogo bo Microsoft igral v tej preobrazbi?

Medtem ko je južna Evropa še v začetni fazi uvajanja umetne inteligence, Slovenija hitro napreduje. Nedavna poročila kažejo, da danes že eno od petih slovenskih podjetij uporablja umetno inteligenco, kar je precej nad povprečjem EU. Uporaba se je v enem samem letu povečala za 84 odstotkov, kar je najhitrejša rast v srednji in vzhodni Evropi. Generativna umetna inteligenca bi lahko do leta 2035 povečala slovenski BDP za 3 do 4 milijarde evrov, vendar pa je njena prava moč v tem, kako lahko prenovi industrije, spodbudi nove poslovne modele in odpre trge, ki še ne obstajajo.

Vloga Microsofta je demokratizirati umetno inteligenco, jo narediti varno, vključujočo in dostopno, da bo vsako slovensko podjetje lahko konkurenčno na globalni ravni. Naš brezplačni Copilot Chat je le eden od primerov.

Slovenija in druge države v jadranski regiji lahko pospešijo svoj napredek z učenjem od zgodnjih uporabnikov in hitrim sprejemanjem napredne tehnologije. To omogočamo z našo varno in zanesljivo infrastrukturo v oblaku, vrhunskimi storitvami umetne inteligence, globalnim strokovnim znanjem, regionalnimi partnerstvi in zavezanostjo usposabljanju na področju umetne inteligence.

Ali lahko navedete nekaj primerov, kako slovenska ali regionalna podjetja že uporabljajo Microsoftove rešitve za umetno inteligenco in oblak za spodbujanje inovativnosti ali izboljšanje učinkovitosti?

Umetna inteligenca že spreminja slovenska podjetja. Recimo Zavarovalnica Triglav uporablja velike jezikovne modele, da bi pospešila in bolj personalizirala interakcije s strankami. NLB izvaja projekte generativne umetne inteligence za poenostavitev bančništva, Petrol pa raziskuje umetno inteligenco z namenom povečanja operativne učinkovitosti in boljših storitev strankam.

KolibriLabs je razvil rešitev, ki temelji na umetni inteligenci in spreminja način, kako občine v Sloveniji obravnavajo postopke za izdajo gradbenih dovoljenj. Sistem omogoča strokovnjakom sprejemanje hitrejših odločitev in skrajša proces, ki je tradicionalno trajal več mesecev, na zgolj nekaj ur. Incom Leone, vodilni proizvajalec sladoleda, uporablja Microsoft Fabric za analitiko v realnem času, da optimizira proizvodnjo in podpira globalni izvoz. Več kot 50 slovenskih startupov je imelo koristi od platforme Microsoft for Startups in v treh letih prejelo 2,6 milijona dolarjev podpore za oblak.

Po vsej regiji Koç Holding, največji turški industrijski konglomerat, širi Copilot in razvija KoçGPT za tisoče zaposlenih. Grčija modernizira javne storitve z Azure OpenAI, portugalski EDP pa uporablja umetno inteligenco in IoT za pospešitev prehoda na zeleno energijo. Ti primeri kažejo, kako umetna inteligenca spodbuja inovativnost in konkurenčnost v različnih panogah.

Generativna umetna inteligenca spreminja način našega dela. Kako vidite njen vpliv na produktivnost in ustvarjalnost?

Generativna umetna inteligenca je spodbujevalec ustvarjalnosti, ne nadomestilo zanjo. Microsoft 365 Copilot ljudem vrača čas, zmanjšuje administrativno delo in jim daje več prostora za razmišljanje in ustvarjanje. Naš Work Trend index kaže, da vodje želijo povečati produktivnost, vendar se zaposleni počutijo preobremenjeni. Copilot zapolnjuje to vrzel z avtomatizacijo rutinskih nalog – sestavljanjem e-poštnih sporočil, povzemanjem sestankov, iskanjem podatkov –, tako da se ljudje lahko osredotočijo na ustvarjalnost in sodelovanje.

Ko smo Copilot uvedli v naši prodajni organizaciji, se je delovna produktivnost povečala za 10 odstotkov, posli so bili sklenjeni 23 odstotkov hitreje, prihodki na zaposlenega pa so se povečali za 9 odstotkov. Danes Copilot in naše agente umetne inteligence vsak mesec uporablja več kot 150 milijonov ljudi. Vgrajen je v aplikacije, ki jih ljudje že poznajo – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams –, in podpira slovenščino, tako da lahko ljudje delajo povsem naravno v svojem jeziku. Ta vključenost je pomembna pri širjenju umetne inteligence na ravni države.

Kako bo umetna inteligenca vplivala na trg dela? Katera delovna mesta so najbolj ogrožena in katere nove priložnosti se pojavljajo?

Umetna inteligenca spreminja trg dela hitreje kot katera koli tehnologija pred njo. Tako kot je internet ustvaril nove poslovne modele in podjetja, kot sta Spotify ali Booking.com, umetna inteligenca hitro ustvarja nove priložnosti. Startupi, ki uporabljajo umetno inteligenco, se zdaj razvijajo do petkrat hitreje kot prej.

Nastajajo že novi poklici, kot so »prompt inženirji«, etiki umetne inteligence in strokovnjaki za podatke, če naštejemo le nekatere. Nova tehnologija posega v vse znane in tradicionalne poklice, od jezikoslovcev do biologov ter kmetijskih in turističnih delavcev. Naša odgovornost je, da ljudi pripravimo na to spremembo z izobraževanjem in izpopolnjevanjem. Microsoftovi programi za usposabljanje na področju umetne inteligence so že pomagali 2,9 milijona Evropejcem pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti na področju umetne inteligence. V Sloveniji platforme, kot so LinkedIn Learning, Microsoft Learn in AI Skills Navigator, pomagajo strokovnjakom pri prekvalificiranju in ohranjanju konkurenčnosti. Microsoft bo v petih letih namenil 4 milijarde dolarjev za uvedbo umetne inteligence in oblačne tehnologije v šolah in neprofitnih organizacijah. Naš cilj je, da nihče ne zaostane v svetu, ki se nenehno spreminja.

Microsoft Copilot postaja eno najbolj vidnih orodij te preobrazbe. Kakšne rezultate opažajo organizacije po njegovi uvedbi?

Učinki so že merljivi. Več kot 85 odstotkov podjetij iz seznama Fortune 500 uporablja Microsoftovo umetno inteligenco, dve tretjini direktorjev pa poroča o oprijemljivih poslovnih koristih. IDC ocenjuje, da vsak evro, vložen v Microsoftovo umetno inteligenco, prinese 3,70 evra donosa.

Družba E.ON na primer uporablja Microsoft 365 Copilot za upravljanje nemškega energetskega omrežja v realnem času; BlackRock je uvedel 24.000 licenc Copilot za preoblikovanje dela v vseh funkcijah; češka družba Mews uporablja Microsoft Security Copilot za skrajšanje odziva na zaplete z več ur na nekaj minut; Earth Copilot agencije NASA prinaša revolucionarne spremembe v interakciji s planetarnimi podatki; Copilot for Researcher Inštituta Curie razbremenjuje znanstvenike administrativnih nalog, tako da lahko pospešijo raziskave rakavih obolenj.

Največjo dodano vrednost Copilot prinaša tam, kjer organizacije tehnologijo uvajajo skupaj z upravljanjem sprememb in odgovornimi praksami umetne inteligence.

Kako lahko tehnologije v oblaku in umetna inteligenca pripomorejo k posodobitvi javnih storitev v Sloveniji?

Sodobne javne storitve bi morale državljanom prinašati resnične koristi, kot so hitrejši dostop, manj obrazcev in večja preglednost. Za državno upravo digitalizacija pomeni nižje stroške in večje zaupanje.

Kibernetska varnost je temelj. Slovenija se je prek CERT pridružila Microsoftovemu programu za varnost vladnih ustanov in tako pridobila dostop do naprednih analiz groženj in strokovnega znanja. Sodeluje tudi v našem Evropskem varnostnem programu, ki krepi kolektivno kibernetsko obrambo in ščiti kritično infrastrukturo z umetno inteligenco.

Kako Microsoft zagotavlja, da razvoj umetne inteligence sledi etičnim načelom in gradi zaupanje uporabnikov?

Odgovorna umetna inteligenca je temeljno načelo. Naš pristop temelji na šestih stebrih: pravičnost, varnost in zanesljivost, zasebnost in varovanje, vključenost, preglednost in odgovornost. To delo nadzirajo trije organi: odbor Aether (strokovno svetovanje), urad za odgovorno umetno inteligenco (inženirski standardi) in svet za odgovorno umetno inteligenco (nadzor na ravni podjetja). Skupaj izvajajo Microsoftov standard za odgovorno umetno inteligenco, ki zahteva preverjanje tveganj glede pristranskosti in varnosti pred uvedbo katerega koli sistema ter redno spremljanje po tem.

Natančno upoštevamo Zakon EU o umetni inteligenci in smo bili med prvimi, ki so podpisali Kodeks ravnanja na področju umetne inteligence.

Strankam ponujamo podporo pri pripravah na regulativo o umetni inteligenci z izobraževalnimi delavnicami, rešitvami za hrambo podatkov in naprednimi orodji, kot je Responsible AI Dashboard.

Kako Microsoft pomaga podjetjem in državnim organom pri vzpostavljanju varne digitalne infrastrukture?

Kibernetska varnost je danes eden ključnih strateških stebrov javnega in zasebnega sektorja ali pa nepogrešljiv del strategije strateška obveza tako za javni kot za zasebni sektor.

Microsoft dnevno analizira 100 bilijonov varnostnih signalov, zaposluje 34.000 varnostnih strokovnjakov in sodeluje s 15.000 partnerji po vsem svetu.

Lani je 80 odstotkov kibernetskih napadov ciljalo podatke, večina napadov na identiteto pa je temeljila na geslih – 99 odstotkov teh napadov bi bilo mogoče preprečiti z večfaktorskim preverjanjem pristnosti.

Sodelujemo z vladami in podjetji v jadranski regiji, da okrepimo kibernetsko obrambo, podpiramo skladnost z EU direktivo NIS2 in razvijamo varnostne veščine. S pomočjo našega evropskega varnostnega programa in regionalnega usposabljanja združujemo zaščito na podlagi umetne inteligence s človeškim strokovnim znanjem. Kot navaja naše Poročilo o digitalni obrambi 2025, so zmogljivosti kibernetske varnosti na podlagi umetne inteligence ključnega pomena v času, ko isto tehnologijo za učinkovitejše napade vse pogosteje uporabljajo nasprotniki. S pospeševanjem digitalizacije postane proaktivna obramba temelj zaupanja državljanov.

Razvoj umetne inteligence prinaša okoljske izzive. Kako trajnosten je in kaj Microsoft počne na tem področju?

Trajnost je sestavni del načina, s katerim oblikujemo in upravljamo umetno inteligenco. Od hlajenja brez vode v podatkovnih centrih do optimizacije energije na podlagi umetne inteligence dokazujemo, da lahko tehnologija pospeši doseganje podnebnih ciljev.

V naših podatkovnih centrih uporabljamo reciklirane in nizko ogljične materiale – na primer 75 odstotkov recikliranega jekla v Walesu, s čimer prihranimo 4400 ton CO₂, ter hibridne lesene in betonske konstrukcije na Švedskem, da zmanjšamo vgrajeni ogljični odtis. Naš najnovejši Fairwater podatkovni center za umetno inteligenco – del prve svetovne supertovarne za umetno inteligenco – je zgrajen z gosto GPU arhitekturo, zaprtim krožnim sistemom hlajenja s tekočino in energetsko učinkovito zasnovo, tako da zagotavlja trajnostno, visoko zmogljivo infrastrukturo za modele umetne inteligence naslednje generacije.

Umetna inteligenca sama po sebi podpira trajnost. Bosch uporablja Microsoftovo umetno inteligenco za optimizacijo porabe energije v 100 objektih, s čimer letno prihrani 1,2 milijona evrov. Wienerberger, največji proizvajalec opeke na svetu, uporablja umetno inteligenco za zmanjšanje emisij CO₂ v svojih energetsko najbolj intenzivnih procesih. Cilj je preprost, in sicer zagotoviti, da inovacije pomagajo pri razvoju tako podjetij kot tudi planeta.

Če pogledate pet let v prihodnost, kako si predstavljate vlogo Microsofta pri oblikovanju digitalnega gospodarstva v tej regiji?

Prihodnjih pet let bo na novo definiralo, kakšne so možnosti za podjetja in družbo. Microsoft vlaga v umetno inteligenco, kvantno računalništvo, kibernetsko varnost in znanja, da bi vsem organizacijam pomagal odgovorno uvajati inovacije in rasti. Razvijamo platforme, kot sta Azure Quantum in Quantum Elements, da bi se spopadli z globalnimi izzivi na področju podnebja, varnosti hrane, medicine in energije.

V kombinaciji z zaupanja vredno oblačno infrastrukturo ali infrastukturo v oblaku in usposobljenimi strokovnjaki te inovacije odpirajo pot novim poslovnim modelom in spodbujajo konkurenčnost.

Slovenija premore nadarjenost, strokovno znanje in ambicije, da postane regionalni vodja v inteligentni dobi. Tako kot prejšnje splošne tehnologije v zgodovini človeštva, na primer tisk in elektrika, ima umetna inteligenca potencial, da zmanjša globalne razlike, če se enakomerno razširi po državah, in to velja tudi za Slovenijo. Z odgovorno in obsežno uvedbo umetne inteligence lahko država zgradi resnično inteligentno gospodarstvo, ki koristi ljudem, skupnostim in planetu.

Naročnik oglasne vsebine je Microsoft.