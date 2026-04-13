    Geopolitična negotovost v Hormuški ožini

    Kljub dogovorjenemu dvotedenskemu premirju se napadi nadaljujejo.
    ZDA pričakujejo predvsem ustavitev iranskega jedrskega programa in razvoja raket dolgega dosega ter trajno odprtje Hormuške ožine.
    ZDA pričakujejo predvsem ustavitev iranskega jedrskega programa in razvoja raket dolgega dosega ter trajno odprtje Hormuške ožine. Foto Stringer Reuters
    Tilen Banko, Pokojninska A
    13. 4. 2026 | 15:42
    13. 4. 2026 | 15:48
    V soboto, 28. februarja, so ameriške in izraelske vojaške sile napadle Iran. To je pognalo ceno nafte v nebo, in sicer je cena evropske nafte brent zrasla z 72,5 pred napadom na 118,4 ameriškega dolarja za sod konec marca, kar je povzročilo pretrese na svetovnih borzah. V istem obdobju se je svetovni delniški indeks pocenil za 4,1 odstotka.

    Skozi Hormuško ožino spustili dva tankerja, ameriška blokada »nesmisel«

    Večji vpliv je bil viden v državah, ki so uvozno odvisne od nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) skozi Hormuško ožino, ki je ena izmed najpomembnejših svetovnih ladijskih poti. Posledično so delnice držav uvoznic nafte izgubile več vrednosti kot delnice držav izvoznic – korejske delnice so se pocenile za 21,3 odstotka, evropske delnice za 7,7 odstotka in ameriške za 2,7 odstotka.

    Dvotedensko premirje

    ZDA in Iran sta 7. aprila sklenila dogovor o pogojnem dvotedenskem premirju, v katerem naj bi bil ladijski promet dovoljen skozi Hormuško ožino. Predsednik Trump je privolil v prekinitev bombardiranja pod pogojem, da Iran ožino odpre, iranski zunanji minister pa je pri tem zagotovil varen prehod pod nadzorom iranske vojske. V dveh tednih premirja se pričakuje oblikovanje trajnega mirovnega sporazuma.

    Predloga za mirovni sporazum – ameriški s 15 točkami in iranski z desetimi točkami – se po poročanju medijev menda precej razlikujeta. ZDA pričakujejo predvsem ustavitev iranskega jedrskega programa in razvoja raket dolgega dosega ter trajno odprtje Hormuške ožine. Iran po drugi strani zahteva popolno ustavitev vojaških operacij v Iranu, Iraku, Libanonu in Jemnu, odpravo sankcij, sprostitev zamrznjenih sredstev v ZDA ter plačilo odškodnine za povojno obnovo.

    Vpliv na kapitalske trge

    Novica je 8. aprila izjemno pozitivno vplivala na kapitalske trge, predvsem na nafto brent, ki se je po najavi pocenila za 13,3 odstotka na 95 dolarjev. Posledično so se ameriške delnice podražile za 1,5 odstotka (v evrih), pri čemer je največji donos dosegel sektor industrije (+2,8 odstotka), najmanj donosen pa je bil naftni sektor (–4,6 odstotka).

    Še bolj pozitiven je bil vpliv na evropske delnice, ki so se podražile za 3,9 odstotka, in na korejske delnice, ki so se podražile za 6,9 odstotka. Nižja cena nafte znižuje tudi inflacijska pričakovanja, kar se je odrazilo na obvezniških trgih – letna donosnost do dospetja dveletne nemške državne obveznice se je znižala z 2,72 odstotka na 2,49 odstotka (za 23 osnovnih točk).

    Nafta Brent 6mesecev
    Nafta Brent 6mesecev

    Zanimiva je dinamika spot cene nafte brent (Dated Brent), ki se je od začetka napada do 7. aprila podražila z 71 na 144 dolarjev. Po napovedi premirja se je cena sicer korigirala na 125 dolarjev, vendar še vedno ostaja na izjemno visokih ravneh. Ključna razlika se kaže v primerjavi s terminskimi pogodbami (Futures) za nakup nafte čez šest mesecev, ki nakazujejo ceno brenta pri 81 dolarjih. Ker Dated Brent predstavlja fizične sode nafte, ki jih rafinerije potrebujejo za takojšnjo predelavo v goriva, ta razlika (razkorak) potrjuje, da so rafinerije za zdaj še vedno pripravljene plačati visoko premijo za zagotovitev takojšnje oskrbe.

    Pogled naprej

    Kljub dogovorjenemu dvotedenskemu premirju se napadi z iranske in izraelske strani nadaljujejo, kar vzbuja dvom o trdnosti premirja. Ladijski promet v veliki meri še vedno ostaja v pripravljenosti pred vstopom v Hormuško ožino; ladjarji se namreč zaradi visoke stopnje tveganja in negotovosti glede nadaljevanja spopadov za zdaj še ne odločajo za prehod.

    Tudi v primeru popolnega odprtja ožine bi trajalo več mesecev, da bi se globalni logistični tokovi in dobavne verige energentov vrnili na predvojno raven. Za stabilizacijo trgov je ključno, da sprti strani dosežeta trden in trajen mirovni sporazum, ki bo omogočil neoviran pretok nafte in LNG.

    Le popolna sprostitev te strateške poti bi znatno povečala dobavo in cene energentov na globalni ravni ter posledično umirila inflacijske pritiske in izboljšala gospodarska pričakovanja. Dokler Hormuška ožina ostaja de facto zaprta, obstaja resno tveganje za nadaljnje stopnjevanje energetske krize in dolgoročno upočasnitev svetovnega gospodarstva.

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

    Ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice.
    12. 4. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar poražen

    Van Aert je bil v ciljnem sprintu razred zase. Pogačar ga ni zmogel ugnati na kockah niti na velodromu.
    Miroslav Cvjetičanin 12. 4. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Najprej nižji davki na gorivo, nato sledijo reforme

    Kancler Merz meni, da vlada ni ogrožena in da bodo uspešno speljali zastavljene reforme.
    Barbara Zimic 13. 4. 2026 | 16:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gradbenik in profesor

    Umrl je Mitja Rismal

    Partizan, strokovnjak za sanitarno hidrotehniko in tehnologijo čiščenja odpadnih voda ter dolgoletni profesor je umrl star 96 let.
    13. 4. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Van Aert je kriptonit za supermana Pogačarja

    Slovenski kolesarski šampion se bo v prihodnje gotovo vrnil po zmago v Roubaixu, zdaj prihaja njegov teren.
    Miha Hočevar 13. 4. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pariz–Roubaix

    Pogačar sprintal s prazno gumo?

    V cilju si je pomočnik pri UAE Antonio Morgado ogledal Pogačarjevo kolo in podal zanimivo ugotovitev, ki pa je moštvo oziroma svetovni prvak še nista potrdila.
    Peter Zalokar 13. 4. 2026 | 15:31
    Preberite več
