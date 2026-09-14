Geopolitične napetosti in energija

Konflikt med ZDA in Iranom se ta teden še naprej stopnjuje. Okrepili so se napadi na tankerje in plovila na območju Perzijskega zaliva, kar povečuje negotovost glede preskrbe z energenti. Cena terminske pogodbe za nafto brent se je v sredo ponovno povišala nad psihološko mejo sto ameriških dolarjev za sod. Klara Repnik, Triglav Investments FOTO: Jernej LasičPosledice dolgotrajnega konflikta so vse bolj vidne tudi v svetovnem gospodarstvu. Motnje v dobavi nafte in plina zvišujejo cene energentov, kar krepi inflacijske pritiske. Evropa je na tem področju še posebej ranljiva zaradi svoje odvisnosti od uvoza energentov. Po prvi oceni Eurostata se je avgusta medletna inflacija v območju z evrom zvišala na 3,3 odstotka, k čemur je pomembno prispevala 14,3-odstotna rast cen energije. Na drugi ...