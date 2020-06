Geostrateški položaj Slovenije je primerljiv s Singapurjem

Gospodarska aktivnost je podobno zmanjšana v celotni regiji

V Sloveniji primanjkuje pogovorov med odločevalci in pa zaupanja v velike projekte je bilo končno sporočilo poslovnega zajtrka, ki ga je danes organizirala Ameriška gospodarska zbornica AmCham.Poslovnega zajtrka se je udeležil tudi minister za infrastrukturo, ki v trenutni krizi vidi priložnosti za nove investicije, tudi s tujim kapitalom. To so že izkoristili pri Darsu, ki je obdobje praznih avtocest izkoristil za gradbena dela, prav gradbeništvo pa je obenem državni adut za spodbujanje gospodarskih aktivnosti.Vrtocev je izrazil zavedanje, da vsakdan ne bo več enak kot prej, česar se na ministrstvu zavedajo, spremembe pa pričakujejo. Priložnost vidi v izboljšavah slovenske logistike in infrastrukture. Zadovoljen je da bo še v tem tednu ponovno zagnan tudi projekt Emonika, ki je vreden okoli 350 milijonov evrov. Podpis pogodbe z investitorji pričakuje v roku 30 dni, sicer pa vabi tudi tuj kapital, ki ga Slovenija potrebuje.Vseeno pa je do padca novih investicij, zmanjšanj v predelovalni industriji in pa znižanja povpraševanja že prišlo, meni partnerka v podjetju KPMG. V tem trenutku je bistveno, da se izvaja državne ukrepe za spodbujanje potrošnje, ki so pravzaprav povsem nasprotni tistim v zadnji krizi. Kržanova je prepričana, da v kolikor državnih ukrepov ne bi bilo bi padci trga bili še večji, ob tem pa meni, da bo potrošnja glavno gonilo gospodarstva in ne denarna menjava. Med glavne težave, ki stojijo na poti pri poslovanju pa je Kržanova poudarila birokracijo, pogosto pa se zdi, da si domača javnost ne prizna, da se s kapitalom lahko naredi skupen napredek.Predsednik uprave NLBizpostavlja, da je ekonomska aktivnost sicer enako zmanjšana v celotni regiji, ne le v Sloveniji, poudarja pa da je posebnost Srbija, ki se bo zaradi večje razpršenosti sodelovanja z državami nekoliko hitreje vrnila na predkrizno raven. Izrazil je pohvalo državnim ukrepom in v tem smislu dodal, da kot zdaj kaže kriza vendarle ne bo tako huda kot se je sprva pričakovalo. Sami so se sicer na upočasnjevanje gospodarstva pripravljali že lani poleti, svoje zaposlene pa so že od takrat vseskozi spodbujali naj so v stiku s podjetji. Zagovarjal je tudi poroštveno shemo, ki naj bi po njegovih besedah delovala pravilno, v nekaterih delih pa bo še zaživela.Bordnjak je med trenutno stanje opisal kot realizacijo celotnega trga. Po njegovih besedah je bilo nemogoče, da je vožnja z letalom po Evropi bila cenejša kot vožnja z avtov po Sloveniji. Sicer je izrazil tudi nezadovoljstvo nad zavistjo tistim, ki v so gospodarsko uspešni, kar na sploh prispeva k slabi podjetniški klimi. Ob tem je pozval k večjemu sodelovanju vseh odločevalcev.Večina držav je krizo pričakala nepripravljena, je poudarila. V nekaterih napovedih analiz je bilo prej pričakovati pomanjkanje vode in hrane kot pa pandemijo. Med poglavitne težave Slovenije je umestila otepanje tujega kapitala in pa pomanjkanje udarnega vodenja.Hitro prilagoditev smo doživeli tudi na področju digitalne transformacije pa izpostavljaiz Hewlett Packard Enterprise. »V dveh mesecih je prišlo do sprememb, ki bi se sicer izvajale dve leti« dodaja. Dodala je še, da je v trenutnih časih pomembno upoštevati tri področja: podjetja naj se osredotočijo v oblikovanje kulture v podjetjih in določijo namene dvojega delovanja, poslujejo naj varno, procesi pa naj so čim bolj optimizirani, prav tako pa nas čaka počasna gospodarska rast, zato je nujno, da so podjetja zdaj inovativna.