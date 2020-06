Geotermija v Pomurju je še vedno odvisna predvsem od lokalne pobude

Geotermalna energija je zaradi svojih prednosti v svetu vedno bolj cenjen in tudi vedno bolj razširjen obnovljivi energetski vir. Vedno več je po svetu tudi geotermalnih elektrarn, ki jih imajo vsaj po eno tudi že vse naše sosednje države. Pri nas pa država le počasi dojema obetavnost in neproblematičnost te oblike energije in jo še vedno v glavnem prepušča pobudi posameznih podjetij ali lokalnih skupnosti.Tako je pred kratkim zadeve na svoji vrtini Mt-2 v Rimski Čardi vzela v svoje roke občina Moravske Toplice oziroma njen župan Alojz Glavač. Že pred leti je občina s to vrtino imela velike načrte, saj naj bi ob njej ...