Carlos Ghosn naj bi pobegnil skrit v kovčku za glasbilo

Na Japonskem je po pobegu poslovnežazavršalo. Številni mediji so njegov odhod v Libanon označili za strahopetno ravnanje, poleg tega pišejo, da zdaj ne bo mogel dokazati svoje nedolžnosti, na katero se je skliceval vse od začetka škandala. Nekdanjega Nissanovega vodjo so marca letos izpustili na prostost in mu prepovedali potovati v tujino.Guardian danes povzema libanonske oblasti, ki naj bi potrdile, da je Ghosn svoje stanovanje zapustil skrit v kovčku za instrument. Po poročanju libanonske MTV je v poslovneževo stanovanje v Tokiu prispela skupina, preoblečena v glasbenike, ki naj bi zaigrali na božični večerji. Japonsko naj bi poslovnež nato zapustil s svojim zasebnim letalom, uporabil je najverjetneje ponarejen potni list, saj so njegove tri vzeli odvetniki. V posmeh japonskemu pravosodnemu sistemu , se je glasil zgolj eden od mnogih naslovov tamkajšnjih, navadno sicer precej umirjenih in strpnih časopisov. »Beg je naravnost strahopetno ravnanje in norčevanje iz našega pravosodja,« so zapisali pri Jomiuri Shimbun.Številni opozarjajo, da je 65-letni poslovnež s francoskim, brazilskim in libanonskim potnim listom izgubil priložnost, da bi nedolžnost tudi dokazal in s tem opral svojo čast. A na drugi strani del odgovornosti za njegov pobeg zagotovo nosijo tudi njegovi odvetniki, uradniki za nadzor imigracij in ne nazadnje sodišče. Kako je 65-letnemu Ghosnu, ki bi moral biti pod strogim varnostnim nadzorom, uspelo uiti, ostaja uganka. Zagotovo pa pobega ni mogel izpeljati sam Pri liberalnem časopisu Tokio Shimbun so zapisali: »Carlos Ghosn trdi, da se je z odhodom izognil politično obarvanemu pregonu. A potovanje v tujino brez dovoljenja oblasti je v nasprotju s pogoji, ki jih je podpisal ob plačilu varščine. Naravnost posmehuje se japonskemu pravosodnemu sistemu.«Že odločitev sodišča, da poslovnežu dovoli na prostost ob plačilu varščine, se je nekaterim zdela precej nespametna, saj je bila možnost, da pobegne v Libanon, očitna. Tožilci so trdili, da obstaja velika nevarnost pobega, a je Ghosn sam dejal, da si želi oprati svoje ime. Eden od zagovornikov je zatrdil , da je Ghosn tako znan obraz, da ni nobene možnosti, da na skrivaj zapusti državo.Konservativno obarvani Sankei Shimbun je zapisal, da so tožilci zagotovo popustili pod tujim pritiskom in pristali na varščino. Malce je k temu zagotovo prispevala tudi kritika japonskega pravosodja, ki naj bi obtožene držalo za uapahi skorajda kot talce brez možnosti za izpustitev na prostost ob plačilu varščine. Vsi, ki zapuščajo Japonsko, morajo namreč prek kontrole in carinske inšpekcije, četudi potujejo z zasebnim letalom. Guardian poroča, da ni zabeleženih nobenih podatkov o Ghosnovem odhodu iz države.V skladu z Dunajsko konvencijo se diplomatom in njihovim družinskim članom lahko podeli imuniteta glede carinskih inšpekcijskih pregledov. Ni še jasno, ali je bilo tako tudi v Ghosnovem primeru.Obstaja velika verjetnost, da zdaj do sojenja sploh ne bo prišlo, saj Libanon in Japonska nimata podpisanega sporazuma o izročanju državljanov. Čeprav sta državi sicer v dobrih diplomatskih odnosih, možnosti, da bi Ghosna izročili, skorajda ni. Decembra lani je sodišče zavrnilo prošnjo tožilstva, naj Ghosnu za 10 dni podaljša pripor. Precej presenetljivo, saj je podaljšanje za begosumne po navadi samodejno.Eden od tožilcev je po poročanju Guardiana Ghosnov pobeg komentiral: »Trdo delo tožilstva, ko smo na Japonskem in v tujini zbirali dokaze za obtožnico, je zdaj dokončno uničeno.« Nad dejanjem nekdanjega vodje Nissana je razočaran tudi eden od bivših izvršnih direktorjev avtomobilskega velikana. Po poročanju časopisa Asahi Shimbun je na kratko opisal občutke, ko je izvedel za novico: »Čeljust mi je padla na tla. Ne najdem besed, da bi izrazil svoje misli.«Tožilstvo Carlosu Ghosnu očita, da je Nissanovemu distributerju v Omanu plačal več milijonov dolarjev, ponarejal finančne dokumente in prikrival za naprej določene prejemke pred delničarji.