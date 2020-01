Giles Hurley kmalu z najvišjo urno postavko

Na trgu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske tekmuje za kupce veliko trgovcev: po velikosti je peti med njimi Aldi, ki ga od 1. maja lani vodi generalni direktor Giles Hurley. Ta se je te dni skupaj s svojo družbo znašel v soju medijskih žarometov, in to v pozitivnem smislu: napovedal je višje plače. Panoga je na Otoku na splošno na plačnem dnu.V britanski hčerinski družbi nemške verige supermarketov Aldi so napovedali, da bodo 1. februarja zvišali plače vsem zaposlenim, poroča agencija Reuters. Po besedah generalnega direktorja Gilesa Hurleyja ima družba v svojih supermarketih »najučinkovitejšo in ...