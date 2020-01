Glavni motor rasti Microsofta je računalništvo v oblaku

Podjetje Microsoft (MSFT) je v zadnjih nekaj letih več kot uspešno. Leta 2014 je Steva Ballmerja kot izvršilnega direktorja zamenjal Satya Nadella, in sicer predvsem zato, da bi podjetje prestrukturiral v eno od vodilnih podjetij na področju računalništva v oblaku (angl. cloud computing). Prestrukturiranje podjetja je obrodilo sadove in leta 2019 precej pripomoglo k 14-odstotni rasti prihodkov (na 129,8 milijarde dolarjev) ter k 22,2-odstotni rasti dobička na delnico.

Vsaj desetodstotna rast

Med produkte podjetja, ki največ prispevajo k rasti prihodkov in dobičkonosnosti v zadnjih letih, spadajo storitve v oblaku, kot so storitev Azure, računalniški operacijski sistemi windows, računalniški programi office, igralna konzola xbox ter prenosni računalniki surface. Podjetje ima v tem obdobju za seboj tudi uspešen niz prevzemov, vključno s prevzemoma podjetij Linkedin in GitHub.



Vodilni motor rasti Microsofta so njegove storitve, povezane z računalništvom v oblaku. V tem tržnem segmentu ima vodilni tržni delež podjetje Amazon, medtem ko Microsoft zaseda drugo mesto pred podjetjem Alphabet. Za ta tržni segment je po konservativnih ocenah za prihodnja tri leta predvidena malo več kot desetodstotna rast. Microsoftove storitve v oblaku so cenovno konkurenčne, podjetje pa zelo poudarja varnost pri izvajanju storitve. Zato ni čudno, da je Microsoftu jeseni uspelo zagotoviti deset milijard dolarjev vredno naročilo za izvedbo storitve v oblaku za Ameriško obrambno ministrstvo. Skratka, Microsoft se je iz »zgolj« programskega podjetja preoblikoval v eno od vodilnih podjetij na področju računalništva v oblaku. S svojo storitveno platformo Azure je za petami Amazonu, saj je storitev Azure cenovno konkurenčna in primerna tako za velika kot za majhna podjetja.

Edini z AAA

Cena Microsoftove delnice se je lani zvišala za 55 odstotkov. Delnica podjetja ima 1,2-odstotno dividendno donosnost. Pri trenutnem tečaju delnice kazalnik P/E znaša 23, kazalnik EV/EBITDA pa 17. Tržna cena delnice vsekakor ni nizka, vendar tudi ni zunaj okvirov primerljivih podjetij. Kljub visoki rasti delnice leta 2019, Microsoft že dolgo ni več visoko rastoče podjetje, zato je delnica podjetja lahko primerna investicija tudi za konservativne vlagatelje.



Podjetje ima tržno kapitalizacijo v vrednosti 1,06 trilijona dolarjev in je med vsemi primerljivimi podjetji edino z bonitetno oceno AAA, ki mu jo je dala bonitetna agencija Standard & Poor's. Prihodki podjetja so zelo predvidljivi, pri približno desetodstotni rasti za prihodnji dve leti in tudi dvoštevilčni rasti dobičkonosnosti. Čeprav Microsoftova delnica ni med cenejšimi delnicami na trgu, si zasluži to ceno. Ob predvideni rasti prihodkov in dobičkonosnosti v prihodnjih letih lahko pričakujemo nadaljnje pritiske na rast cene te delnice.