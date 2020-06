Glavnina flote v notranjih prostorih so električni viličarji

Delež električnih viličarjev med vsemi na novo naročenimi se je na slovenskem trgu povečal na 85 odstotkov, zato nekateri poznavalci menijo, da se je že približal zgornji meji. Kljub vzponu litija svinec ni odpisan»Glavni trend je še vedno v razvoju litij-ionskih baterij. Njihov delež raste z zniževanjem cen. Na trgu zdaj poteka boj med klasičnimi svinčenimi in litij-ionskimi baterijami. Prednosti prvih so predvsem nizka cena, relativno dolga življenjska doba (ob primernem vzdrževanju) ter zgodovinsko preverjena tehnologija. Litij-ionske baterije so v vseh pogledih precej boljše od svinčenih. Ne potrebujejo vzdrževanja, ...