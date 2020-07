Glinščica je trd oreh, vendar ne glavna ovira za tir

Kaj bo prej – mostovi ali odločitev DKOM?

Zadnji del dostopne poti do gradbišča s štirimi predorskimi portali. Foto Boris Šuligoj

Brez tira vsako leto ob 145 milijonov

Glinščica – Podjetje MarkoMark Nival bi že čez dober teden lahko začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo premostitvenih objektov drugega tira čez dolino Glinščice. Podjetje Kolektor CPG bi sicer moralo do konca julija dokončati gradnjo približno 22 kilometrov dostopnih cest do bodočih gradbišč na trasi, vendar se bo zaradi plazovitega terena, ki ga projekt ni predvidel, in zaradi nujnih dodatnih del dokončanje ene od dostopnih cest v dolini Glinščice zavleklo do novembra letos.V podjetju 2TDK trdijo, da to ne bo vplivalo na glavna dela niti na začetek gradnje premostitvenih objektov čez Glinščico. Še zmeraj trdijo, da bi lahko še letos oddali dela za gradnjo tira med Divačo in Koprom. Vodja projekta pri 2TDKje novinarjem v dolini Glinščice pojasnil, zakaj zamuda pri dostopnih cestah: »Šele med gradnjo so delavci naleteli na bistveno drugačno sestavo terena, kot je bilo predvideno v gradbeni dokumentaciji. Teren je plazovit, zato je bilo treba preprojektirati osnovni projekt. Projektanti so imeli drugačne podatke o geomehanski strukturi. Šele med delom se je izkazalo, da bi cesto do gradbišča mostov čez Glinščico lahko odnesli plazovi. Zato je bilo treba zgraditi predvsem novo pilotno steno z 71 piloti in sidranjem teh pilotov v zemljino, ter dodatne podporne zidove. Dodatno delo bo imelo tudi finančne posledice, torej aneks k pogodbi.«Za 22 kilometrov dostopnih cest so načrtovali približno 22 milijonov evrov, dela so oddali za približno 12 milijonov evrov, nato pa so večji opravljeni obseg dela, obvoznica mimo vasi Beka, dodatna arheologija in zdaj ta plazeči teren povzročili za skoraj tri milijone evrov več stroškov. Tako bo investicija v dostopne ceste stala (po ocenah) okoli 15 milijonov evrov, kar je sedem milijonov evrov manj od načrtovanega zneska.Podjetje MarkoMark Nival je za gradnjo dveh povsem pokritih mostov in galerije (skupna dožina 215 metrov) sklenilo pogodbo v višini 8,5 milijona evrov. V tem znesku je tudi izdelava projektov za izvedbo, ki jih morajo dokončati do konca avgusta, vendar bi po izjavah vodje projektaMarjana Zaletelja s pripravljalnimi deli lahko začeli že v začetku avgusta. Sprva bo šlo za čiščenje in pripravo terena, za odriv zemljine in gradnjo temeljev. Zares se bodo lahko gradnje lotili šele novembra, ko bo Kolektor CPG dokončal vse dostopne poti. Tako bodo premostitvene objekte v dolini Glinščice po vseh zamudah lahko dogradili šele konec leta 2021. Mostovi bodo povsem zakrili vozečo vlakovno kompozicijo in je iz doline ne bo videti, pod mostovi pa bo tudi urejena pot za pešce, kolesarje in motoriste. Šele po dograditvi mostov, ki bodo povezali prva dva najdaljša tunela, bodo graditelji predorov in servisnih cevi lažje dostopali do gradbišč štirih predorskih portalov. V tem delu razmeroma ozke doline, kjer ob strmih pobočjih primanjkuje površin, bo težko skrbeti za zahtevno logistiko gradbene mehanizacije.Predstavnika 2TDK sta povedala, da je vse anekse pregledal revizor KPMG in ugotovil, da so bili sklenjeni v skladu s pravili javnega naročanja. Vse zahtevke pregledajo neodvisni zunanji nadzorni inženir, strokovne službe družbe 2TDK, nadzorna komisija ministrstva za infrastrukturo in v tem primeru (ko gre za 85-odstotni delež evropskih sredstev), nadzor opravi tudi evropska komisija.Podjetje 2TDK je v zadnjem letu po temeljitejšem pregledu projektov doseglo za 111 milijonov evrov prihrankov glede na prvotno vrednost investicijskega programa (1,195 milijarde evrov). Predvsem na račun skoraj pol metra nižjih predorov, umika izogibališča iz predora T2 in na račun drugačnega odlaganja odkopanega flišnega materiala, ki ga bodo odložili v opuščenem kamnolomu Černotiči, namesto da bi ga vozili v Koper in od tam v Anhovo.Glede pritožb v prvi fazi javnega naročila jepovedal, da je DKOM zavrnil pritožbo enega od treh pritožnikov (avstrijski Swietelsky). Eden od dveh slovenskih pritožnikov (Kolektor CPG) pa je po vpogledu v dokumentacijo drugih naročnikov napisal temeljito pritožbo, na katero bodo morali iz 2TDK podati odgovor oziroma pojasnila. Drago Dvanajščak je ocenil, da bodo drugo fazo javnega naročila izpeljali takoj po odločitvi DKOM. V tej fazi bodo odločale ponujena cena in (po novem) tudi smernice EU o možnem sodelovanju gradbincev tretjih držav pri takih naročilih.Pred dvema dnevoma je Center poslovne odličnosti z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani po naročilu 2TDK na ministrstvu za infrastrukturo predstavil študijo o vplivih gradnje drugega tira na slovensko gospodarstvo (logistiko). Ekonomisti so izračunali, da bi slovensko gospodarstvo vsako leto (naslednjih 30 let) izgubilo za 145 milijonov evrov prihodkov, kar pomeni, da bi bila izguba nekajkrat višja od investicije. Podobne račune je pred desetletjem izdelal tudi ekonomistin o podobni izgubi govorijo tudi predstavniki tovora, ki pojasnjujejo, da je Slovenija že v minulih desetih letih izgubila za več kot en drugi tir vrednosti poslov.