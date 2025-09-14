Globalizacija je mrtva, a planetarizacija se še ni rodila

V nadaljevanju preberite:

Novembra 1985 sta se ameriški predsednik Ronald Reagan in sovjetski predsednik Mihail Gorbačov med svojim prvim vrhom v Ženevi umaknila iz uradnega dogajanja in se pogovarjala zasebno. Šele leta pozneje smo izvedeli, o čem. Gorbačov je televizijskemu voditelju Charlieju Rosu povedal, da mu je Reagan postavil presenetljivo vprašanje: »Kaj bi storili, če bi Združene države nenadoma napadel nekdo iz vesolja? Bi nam pomagali?« Gorbačov je odgovoril: »Nedvomno,« na kar je Reagan odvrnil: »Tudi mi bi vam.« Čeprav sta bili velesili v jedrski oboroževalni tekmi, sta si še vedno lahko predstavljali, da bi se združili proti skupni eksistencialni nevarnosti.